比中指＋開山刀砍車畫面曝！市高逼車大叔慘了　涉3罪名送辦

記者張君豪／台北報導

市民高架發生一名計程車駕駛遭一輛白色多元計程車逼車、對方從快速道路上就比中指示威、甚至切入前方車道逼車，計程車司機雖不理會，但這名路怒駕駛甚至追下快速道路，等紅燈時甚至掏出開山刀敲擊計程車車頭示威，計程車司機無奈報警求助。

▲徐姓男子逼車比中指、下車揮開山刀手段層出不窮、遭警方依恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲徐姓男子逼車比中指、下車輛開山刀手段層出不窮、遭警方依恐嚇、妨害名譽、毀損等罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

山分警局長表示：轄區長安東路派出所15日晚間接獲民眾報案指稱，遭不知名人士於市民高架上逼車及比不雅手勢，下高架停等紅燈時又遭對方以開山刀撞擊車輛左前側，長安東路派出所獲報後，立即成立專案小組積極偵辦。

轄區警方調閱監視器並審視被害車主行車紀錄器後，鎖定徐姓男子（43歲年）涉案，警方通知徐嫌到案說明，全案警詢後依刑法恐嚇、妨害名譽、毀損罪函送台北地檢署偵辦。警方呼籲民眾行車遇交通事故務必冷靜處理，或打110請警方到場處理，如遇暴力情事先保護自身後迅速報警，亦可直接至派出所尋求警方協助，以維自身安全。

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