騰龍遊覽車撞山釀6死　運安會趕進度：事實報告明年1月出爐

▲運安會主委楊宏智於會前接受媒體聯訪。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

立法院今天（11/15）邀請國家運輸安全調查委員會進行專案報告，今年3月16日，一輛騰龍通運有限公司所屬KAA-0853遊覽車於台9線北上114.7公里處撞上對向車道山壁，造成6人死亡、39人受傷。運安會獲報後隨即展開調查，主委楊宏智於會前受訪時表示，最快事實調查報告將於明年一月出爐，太魯閣號調查報告最快則預計為明年五月。

騰龍通運有限公司所屬KAA-0853遊覽車今年3月間行經台9線時撞上對向車道山壁，造成6人死亡慘劇。今年十月間，運安會主委楊宏智表示，宜蘭地檢署把事故車扣留，以至於運安會還無法派調查人員進行採證，也隨即向高等檢察署進行了解，盼能落實雙邊溝通、合作。

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楊宏智今日於會前接受媒體聯訪時表示，10月進行業務報告時已經和立委說明，由於和宜蘭地檢有橫向溝通問題，因此無法立即檢視殘骸，無法即時進行車輛結構、動力系統檢測，導致調查受阻。但運安會經過協商後，已於10月底完成建立「國家運輸安全調查委員會與檢察機關為調查重大運輸事故與偵查刑事犯罪協調聯繫窗口名單」，由運安會調查組及各地方檢察署襄閱檢察官擔任聯絡人。

楊宏智也說，目前現場資料還未彙整，只要是進入運安會調查的事件多會在一年內完成事實調查報告，目前才剛取得車輛，預計兩個月後、明年一月間事實資料報告會出爐，太魯閣號事故事實資料報告則預計最快為明年五月。