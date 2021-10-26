遊覽車客運業最終評鑑出爐　27家「未達安全標準」名單曝光

▲公路總局今天公布遊覽車客運業評鑑結果。示意圖，非當事公司。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局於今年7月公布2020年遊覽車客運業者第二階段評鑑結果，獲甲等的業者可再申請優等評鑑。今天交通部公路總局召開記者會，2020年評鑑共計11家業者獲得優等，但也有27家評鑑為不列等（未達乙等）。

根據公路總局統計，於今年評鑑中11家業者拿下優等，另有甲等業者444家、乙等業者417家。另仍有27家評列不列等（未達乙等），詳細名單下：

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▲公路總局遊覽車客運業評鑑為達乙等名單。（圖／公路總局提供）※點圖放大

公路總局運輸組組長王在莒表示，評鑑目標仍以「獎優汰劣」為主，上述27家不列等業者重點仍會放在輔導，六月第一波評鑑出爐時，已先要求一個月內提出改善計畫，並由地方監理所給予三個月改善期，之後再由公路總局檢核。若業者持續未改善公總將依照檢核新制，每三個月進行相關檢核，第一次仍未達改善成效，將停止其四分之一車輛營業；第二次未達成改善成效則停止三分之一，第三次停止二分之一。

王在莒談到，未列等業者將分階段檢視其狀況，還是希望業者能逐步進步到乙等甚至甲等。

另外，公路總局也表示，上述27家業者都有三個月檢核期，預計今年11月會由公路總局公布相關改善結果，若無改善便依法裁處部分停業。另外，上述業者也有為期半年的輔導期，改善者即可列為乙等，預計明年1月公告改列狀況。