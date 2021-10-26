遊覽車客運業最終評鑑出爐！　11業者拿優等、27家未符安全標準

▲公路總局公告2020年遊覽車客運業評鑑結果。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

交通部公路總局於今年7月公布2020年遊覽車客運業者第二階段評鑑結果，獲甲等的業者可再申請優等評鑑。今天交通部公路總局召開記者會，2020年評鑑共計11家業者獲得優等，但也有27家評鑑為不列等（未達乙等）。

根據公路總局統計，於今年評鑑中11家業者拿下優等，業者包括國光汽車客運、葛瑪蘭通運、領航遊覽車客運、勝境通運、順境通運、世承通運、通運遊覽車、鎰成汽車旅運、豪賓通運、協弘遊覽汽車、嘉義汽車客運等。

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公路總局今公布完整評鑑結果，依據業者基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營項目，評列優等業者共計11家、甲等業者444家、乙等業者417家，另計有27家評列不列等（未達乙等）。評鑑相關資訊可至公路總局官網查詢。

▲葛瑪蘭客運獲選為年度優等。（圖／記者蔡玟君攝）

目前全台共計逾900多家遊覽車業者，為提供民眾選擇租用遊覽車參考，公路總局訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，6月底公布首波未達乙等的不列等業者，以及乙等以上業者，當時即要求業者提出改善計畫，於為期三個月間改善其經營狀況。

公路總局表示，今年6至7月間陸續公告「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理第一、第二階段評鑑，第三階段則由符合申請優等資格的業者提出申請，經公路總局評鑑小組實地評鑑後，評列優等業者共計11家，其等第代表該業者營運安全達到優良水準，具備完善科技化專業管理作為，且已建立品牌化經營模式。

另外，公路總局前於7月底公布第二階段評鑑結果時，針對符合申請第二階段甲等評鑑資格，但未於規定期限提出申請而列計乙等之業者，再提供申請甲等評鑑機會，經評鑑後確認符合甲等標準之業者有13家，其評鑑等第改評列為甲等。

針對今年評鑑結果，公路總局也說明，業者評鑑等第另有動態調整機制。乙等以上之業者，自年度評鑑結果發布後，每半年定期檢核安全紀錄，若安全紀錄不符原等第標準則調降等第，另倘發生重大交通事故，亦將依安全紀錄調降等第；至於評列不列等的業者，於完成改善後可申請檢核半年期間以上之安全紀錄，經確認已達乙等標準者則可改列乙等。

▲國光客運也拿下優等評鑑。（圖／記者湯興漢攝）