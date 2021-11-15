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宏都拉斯總統結束訪問行程　14日晚間搭機離台

總統蔡英文出席宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統伉儷訪華軍禮歡迎儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文與宏都拉斯共和國葉南德茲總統。（圖／記者李毓康攝）

中央社記者吳睿騏桃園機場14日電

宏都拉斯共和國總統葉南德茲伉儷率領的訪問團今晚搭機離台，參訪團訪台期間除會見總統蔡英文，隨行的外交暨國際合作部長羅薩雷斯，也獲得外交部頒贈「大綬景星勳章」。

葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷一行人結束在台的參訪行程，搭乘中華航空晚間11時50分的CI-008班機離台，總統府秘書長李大維陪同送機，葉南德茲未發表談話，但特別與李大維碰肘道別，參訪團隨後登機結束為期3天的訪台行程。

葉南德茲伉儷應政府邀請，在12日至14日率團訪台，訪團成員包括宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）伉儷、外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）伉儷、財政部長馬塔（Luis Mata）伉儷、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等重要官員共11人。

蔡總統13日在總統府和葉南德茲會面表示，這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，今年也是中華民國和宏都拉斯建交80週年，此時率團來訪，意義非凡。

葉南德茲表示，這次率團到中華民國台灣想要表達一個非常清楚及堅定的訊息，就是「朋友之間，患難見真情」，在區域情勢如此緊張的情況下，宏都拉斯希望來到這裡跟台灣在一起。也希望宏都拉斯及台灣深厚的情誼及雙邊邦誼能繼續深化，無論是他在任或卸任之後。

外交部常務次長俞大㵢13日也代表台灣，頒贈「大綬景星勳章」給隨同宏都拉斯總統葉南德茲來台訪問的外交暨國際合作部長羅薩雷斯，以表彰羅薩雷斯對台灣的堅定支持，及深化兩國邦誼卓越貢獻。

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