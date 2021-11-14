國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

▲2021全球國家形象排名出爐，台灣僅排第33。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／台北報導

最新公布的2021年最新國家形象排行（NBI），德國連續第五年獲得榜首位置，加拿大第2，日本第3，台灣則排名第33名，落後中國大陸的第31名。消息曝光後，掀起批踢踢鄉民巨大迴響，直喊「居然輸中國，難怪沒被大內宣」、「今天就車禍死幾個了，應該更後面才對」。

Anholt-Ipsos國家形象指數，是一項全球國家及地區品牌調查，由英國政治學家Simon Anholt和Pollster Ipsos主導，該指數根據一個國家的價值觀、生活品質、投資移民和文化程度等因素綜合來確定其排名。

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在今年60國參與的評選中，德國連續第5年獲得榜首，同時也是德國第7次榮登冠軍，追平美國連續7年成為NBI最高國家的記錄，加拿大則從去年的第三名晉升至第二名；接下來依序的排名則為，日本第3、義大利第4、英國第5、法國第6、瑞士第7、美國則為第8名。

▲ 2021全球最佳國家形象排名前10名 。（圖／翻攝自Anholt-Ipsos）

亞太地區國家中，日本第3、澳洲第10、紐西蘭第14、南韓第23、新加坡第25、中國第31，至於台灣方面則是第33名，相較於去年（2020年）退步一名。

針對台灣排名33名慘輸中國的31名，消息曝光後立刻引發鄉民熱議，「覺青哭暈在地上」、「居然還輸中國，難怪沒被大內宣」、「今天就車禍死幾個了，應該更後面才對」、「說實話台灣的移民投資真的不被外國人喜歡」、「之前我不知道，但台灣近幾年國外形象超差，政府大內宣台灣人還真以為自己多厲害」、「這排名居心叵測，我們以後不參加」、「大內宣過頭了看這個很不習慣」、「再多的內外宣，這時候見真章」。

▲台灣形象排名落後中國，網友很意外。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

台灣排名超乎意外！也有部分網友點出背後可能原因，其中包括交通、房價、移工等問題最常被提及「台灣機車多、老醜建築多，有夠敗形象」、「交通像魷魚遊戲一樣，還要跟別人比什麼」、「把機師關一年還瘋狂獵巫登上英國大報，還有虐待移工，排名差很合理」、「台灣對外勞很差啊，不管是漁工還是工廠」、「立院打鬧上國際新聞，8+9跟機車海還有鐵皮屋，生在台灣真的丟臉」、「來台旅遊直接看破交通法規跟沒有一樣」、「台灣人賺30年買不到自己的房子」、「 台灣十年除了房價物價幾乎沒啥成長」。