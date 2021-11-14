　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全球國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲2021全球國家形象排名出爐，台灣僅排第33。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／台北報導

最新公布的2021年最新國家形象排行（NBI），德國連續第五年獲得榜首位置，加拿大第2，日本第3，台灣則排名第33名，落後中國大陸的第31名。消息曝光後，掀起批踢踢鄉民巨大迴響，直喊「居然輸中國，難怪沒被大內宣」、「今天就車禍死幾個了，應該更後面才對」。

Anholt-Ipsos國家形象指數，是一項全球國家及地區品牌調查，由英國政治學家Simon Anholt和Pollster Ipsos主導，該指數根據一個國家的價值觀、生活品質、投資移民和文化程度等因素綜合來確定其排名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在今年60國參與的評選中，德國連續第5年獲得榜首，同時也是德國第7次榮登冠軍，追平美國連續7年成為NBI最高國家的記錄，加拿大則從去年的第三名晉升至第二名；接下來依序的排名則為，日本第3、義大利第4、英國第5、法國第6、瑞士第7、美國則為第8名。

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲ 2021全球最佳國家形象排名前10名 。（圖／翻攝自Anholt-Ipsos）

亞太地區國家中，日本第3、澳洲第10、紐西蘭第14、南韓第23、新加坡第25、中國第31，至於台灣方面則是第33名，相較於去年（2020年）退步一名。

針對台灣排名33名慘輸中國的31名，消息曝光後立刻引發鄉民熱議，「覺青哭暈在地上」、「居然還輸中國，難怪沒被大內宣」、「今天就車禍死幾個了，應該更後面才對」、「說實話台灣的移民投資真的不被外國人喜歡」、「之前我不知道，但台灣近幾年國外形象超差，政府大內宣台灣人還真以為自己多厲害」、「這排名居心叵測，我們以後不參加」、「大內宣過頭了看這個很不習慣」、「再多的內外宣，這時候見真章」。

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲▼ 。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

▲台灣形象排名落後中國，網友很意外。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

台灣排名超乎意外！也有部分網友點出背後可能原因，其中包括交通、房價、移工等問題最常被提及「台灣機車多、老醜建築多，有夠敗形象」、「交通像魷魚遊戲一樣，還要跟別人比什麼」、「把機師關一年還瘋狂獵巫登上英國大報，還有虐待移工，排名差很合理」、「台灣對外勞很差啊，不管是漁工還是工廠」、「立院打鬧上國際新聞，8+9跟機車海還有鐵皮屋，生在台灣真的丟臉」、「來台旅遊直接看破交通法規跟沒有一樣」、「台灣人賺30年買不到自己的房子」、「 台灣十年除了房價物價幾乎沒啥成長」。

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
快訊／信義區四獸山40歲男攀岩　不慎跌落山谷亡
「車＝負資產」為何要買？　鄉民風向一面倒
不只藍天使！國道看到「黑騎士、銀河戰士」要小心
迴避！彰化男輕生　今晚送肉粽路線曝光
「大聘66萬、小聘36萬」是基本！他嘆：娶老婆存款歸0
國家形象排名「台灣輸中國」　鄉民抖3原因：超丟臉
許瑋甯脫了！「只穿蕾絲內衣」　超美胸型辣翻
Disney+省錢術！找人「各出700元」　網驚：免費看還倒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

號召罷工10分鐘！「熊貓司機硬起來」網全笑翻　本人出面大逆轉

國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

白飯加1物變「澱粉炸彈」太香了！新奇吃法掀熱議　內行：日本常見

行控4.0棄現有技術「從零開始」挨批　台鐵回應砍掉重練原因

北市診所「第二劑AZ打成莫德納」　莊人祥：已暫停注射業務

疫苗覆蓋率達95%才安全？莊人祥坦言「台灣不可能」　揭關鍵原因

IG悄出新功能！多圖貼文「只要1步驟」刪除單張　跟前任合照說掰掰

廢鐵成鋼「鐵雕黑琵」創作展　七股特生中心黑面琵鷺展示館正式剪綵開展

竟然不是茼蒿！吃火鍋都「放這一樣菜」　網友狂點名：絕對是它

前立委打完疫苗狂吊點滴、暴瘦7公斤　持拐杖走路嘆：生不如死！

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

號召罷工10分鐘！「熊貓司機硬起來」網全笑翻　本人出面大逆轉

國家形象排名「台灣慘輸中國」！　鄉民抖3原因：超丟臉

白飯加1物變「澱粉炸彈」太香了！新奇吃法掀熱議　內行：日本常見

行控4.0棄現有技術「從零開始」挨批　台鐵回應砍掉重練原因

北市診所「第二劑AZ打成莫德納」　莊人祥：已暫停注射業務

疫苗覆蓋率達95%才安全？莊人祥坦言「台灣不可能」　揭關鍵原因

IG悄出新功能！多圖貼文「只要1步驟」刪除單張　跟前任合照說掰掰

廢鐵成鋼「鐵雕黑琵」創作展　七股特生中心黑面琵鷺展示館正式剪綵開展

竟然不是茼蒿！吃火鍋都「放這一樣菜」　網友狂點名：絕對是它

前立委打完疫苗狂吊點滴、暴瘦7公斤　持拐杖走路嘆：生不如死！

影帝一口爛牙當街友「忍多日無法洗頭」！帶兒子意外撞見吸毒現場

白金漢宮：英國女王「背部扭傷」　不出席國殤紀念日儀式

掃地機器人肚裡「藏滿小朋友」！人妻抓包　萬人笑：私房錢沒了

酸連勝文「永恆靠爸族」　綠營青年：陳時中唱歌讓他嚇得X滾X流

號召罷工10分鐘！「熊貓司機硬起來」網全笑翻　本人出面大逆轉

快訊／信義區四獸山傳登山意外！　40歲男攀岩不慎跌落山谷亡

台達電入選道瓊永續2大指數　力推循環經濟、邁向淨零目標

全長400公尺！以平緩的坡道取代階梯　十分瀑布友善步道正式開通

宜蘭15歲單親少女為愛翹家到高雄　藏小男友家頂樓被識破

御姊愛剪掉10年「飯局妹長髮」！　撕厭女現象：罪惡同盟互cover

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

館長開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

訂外送滷肉飯「筷子插中央」　她氣：腳尾飯？

高端份子白挨針　高嘉瑜卻喊「打高端賺到！」

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

他號召熊貓「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

2波鋒面變天轉雨時間曝　下波冷空氣更強

劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻

更多熱門

相關新聞

特斯拉Model 3開放白內裝選配

特斯拉Model 3開放白內裝選配

特斯拉宣布，即日起開放Model 3 Standard Range＋、Long Range兩款車型的白內裝選配服務；特斯拉強調，本次提通的白內裝座椅是以品牌高標準的耐用度及抗汙科技材質打造，不僅外觀時尚前衛，同時易於車主日常整理，對消費者來說，無疑是可供攻略的一款選配服務。

Infiniti跑旅QX55 12/8在台亮相

Infiniti跑旅QX55 12/8在台亮相

港媒：習近平將在「拜習視訊會」提台灣問題

港媒：習近平將在「拜習視訊會」提台灣問題

感謝蔡總統回應　NBA球星再發文盼造訪台灣

感謝蔡總統回應　NBA球星再發文盼造訪台灣

德總理呼籲未接種者三思 軍隊將協助打疫苗

德總理呼籲未接種者三思 軍隊將協助打疫苗

關鍵字：

台灣房價交通全球國家形象排名中國德國物價形象

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

澎恰恰「獲關公賜3顆3千萬夜明珠」還債！廟方證實

讀哪個科系最雷？　鄉民狂點它超慘：殘害年輕人

吳夢夢狠罵鄧佳華連千毅！拍片女優再爆是SWAG女神

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面