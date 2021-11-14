拜占庭帝國最大釀酒廠挖出「神秘紫金戒」　用途竟是防宿醉

▲以色列古老酒廠出土一枚紫水晶戒指，研究人員認為可能是用來「防宿醉」的。（圖／翻攝自Facebook／以色列文物管理局Israel Antiquities Authority）

記者張寧倢／編譯

以色列考古學家挖掘一座拜占庭帝國時代的葡萄酒廠時，意外發現了一枚金戒指，上頭鑲的紫水晶是由古希臘文單字「amethystos」所命名，原意為「不醉」。研究人員推測，戒指的主人應該是個有錢人，而戴這枚戒指可能是為了「防止宿醉」。

根據《紐約郵報》報導，美國寶石學院（GIA）表示，紫水晶（amethyst）的命名由來，源自於古希臘文中的「amethystos」，英文翻譯為「not drunk」（不醉）。而以色列文物管理局（IAA）科學家戈蘭尼（Amir Golani）表示，《聖經》中提到紫水晶是大祭司胸牌上的12種寶石之一，這種寶石被認為有許多助益，其中就包含了「防宿醉」的效果。

▲這枚紫水晶金戒指被推測屬於一名富人。（圖／翻攝自Facebook／以色列文物管理局Israel Antiquities Authority）

戈蘭尼鑑定後推測，物主應該是一個富人，能佩戴這種戒指表示地位和財富不同於常人，諷刺的是，雖然想避免宿醉，但戒指出土的地點卻是在葡萄酒廠。IAA解釋，釀酒廠位於以色列西部亞夫內市（Yavne），運營時期推測是在西元330年到1453年之間的拜占庭時期，被普遍認為是當時最大的酒莊之一，每年產量估計約50萬加侖，生產出來的白葡萄酒裝瓶後會送往港口運至歐洲與亞洲。

報導稱，雖然「紫金戒」是在酒廠遺址中，一處年代可追溯至7世紀的酒瓶倉庫附近出土，但類似的紫水晶金戒指早在3世紀就曾被有錢的羅馬人戴過，這使得研究人員推測出另一種可能性，這枚戒指可能是一件傳家寶，主人將其遺失在酒莊之前就已經代代相傳下來。

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