　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

COP26主席崩潰落淚！印度「阻擋淘汰煤電」　協議限制升溫1.5度內

▲▼COP26大會主席夏爾瑪。（圖／路透社）

▲COP26大會主席夏爾瑪。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第26屆的聯合國氣候變遷大會（COP26）在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行，原定會程從11月1日至12日，豈料在經歷2洲的馬拉松式長跑會議後，才終於在13日達成協議，與會的197個國家同意全球升溫幅度限制在攝氏1.5度以內；不過印度最後一刻堅持使用「逐漸減少」燃煤，儘管瑞士等國不滿，但最終大會主席只能含淚接受。

根據英國《獨立報》（The Independent）等外媒報導，在歷經2周的馬拉松式會議後，身兼本屆COP26大會主席的英國內閣大臣夏爾瑪（Alok Sharma）只能在總結協議時強忍眼眶打轉的淚水，在印度最後一刻使出殺手鐧時做出讓步，最後哽咽致歉，以求安撫瑞士、斐濟、馬紹爾群島等國的不滿。

COP26大會在歷經最後一刻的激烈爭辯後終於達成氣候協議，與會國官員接承認削減碳排放的必要性，只不過實現此目標的具體承諾將推遲至明年。在最後一刻，印度使出戲劇性的干預，反對在協議中使用「逐漸淘汰煤炭發電」，而是改以使用「逐漸減少」一詞，最後甚至拉攏發展中國家，質疑如何在處理國內貧困問題之際實現能源轉型。

▲▼夏爾瑪哽咽落淚致歉。（圖／路透社）

▲夏爾瑪哽咽落淚致歉。（圖／路透社）

報導指出，印度在會議上得到中國、南非、伊朗的支持，要求大會應修改協議用詞至「逐漸減少（煤炭發電）」；此舉遭到瑞士、歐盟，以及受全球氣候變遷影響甚鉅、有遭受滅國危機的斐濟與馬紹爾群島等島國的強烈反對，表示對印度的提案非常失望。

瑞士代表坦承，儘管對印度的提案感到失望，但不想冒著空手而歸的風險，因此同意在協議中使用「逐漸減少」等詞彙；不過瑞士代表也再度警告，「此舉並不會讓我們更接近限制全球升溫幅度在攝氏1.5度以內的目標，反而讓我們更難以實現目標。」

據悉，本屆COP26峰會所達成的協議內容，包括全球氣溫增幅應低於攝氏1.5度、2050年實現零碳排、協助發展中國家實現能源轉型、減少未經廢棄處理的煤電用量、逐漸淘汰化石燃料補貼、已開發國家2025年以前增加1倍共同資金協助發展中國家是應氣候變遷。

▲▼本屆COP26大會的碳排放量比起上屆足足高出1倍，圖為與會的各國官員與代表們合影留念。（圖／路透社）

▲本屆COP26大會的碳排放量比起上屆足足高出1倍，圖為與會的各國官員與代表們合影留念。（圖／路透社）

另外，《蘇格蘭報》（The Scotsman）也指出，此次英國蘇格蘭格拉斯哥COP26峰會所產生的碳排放量預估將達到10.25萬公噸（CO2e），恐怕超過上屆馬德里氣候大會（5.1萬公噸）足足約1倍之多，其中有6成的碳排放來自各國與會官員所搭乘的國際航班，且許多代表團都是搭乘私人飛機。

而峰會開始前的商務籌備旅行、各國與會官員在旅館使用的水資源、能源、垃圾等，也被計算在碳排放之內。此外，本屆COP26峰會碳足跡還逼近革拉斯哥機場2020年碳排放量的3倍之多。

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►櫻花粉電鍋美炸！煮飯也能變少女

ET快訊
女來賓打麻將「誤踩眉角」！徐乃麟開罵：太爛了吧
超商店員見「詐騙包裹」提醒不要領！竟遭客人6字反嗆
「打高端開始懷疑自己」　醫曝台防疫神器：這比疫苗更重要
百萬YouTuber「車頭燈照超兇」！破尺度炸半球
麥香魚「起司僅半片」他怨被坑了　內行曝吃驚真相
泰國娘娘獲獎！「謝謝自由的台灣」現場全嗨翻
美軍無差別空襲！64婦童亡「恐釀戰爭罪」　機密行動曝
他號召熊貓罷工10分鐘！「讓公司知道誰才是老大」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「鮪魚鋸骨機+絞肉機」殘暴碎屍！　他遭女友爸虐殺丟魚市場冰櫃

衛星碎片險撞上！國際太空站緊急改變軌道　殘骸真身曝光

拜占庭帝國最大釀酒廠挖出「神秘紫金戒」　用途竟是防宿醉

美軍無差別空襲！至少64婦童亡「恐釀戰爭罪」　最高機密行動曝光

COP26主席崩潰落淚！印度「阻擋淘汰煤電」　協議限制升溫1.5度內

遇恐怖車禍記憶剩6小時！男和女友分手忘記兒子　回憶只能靠日記

恐怖蠍子大軍！埃及暴雨毀巢穴「蛇蠍集體湧出」　螫傷450人已3死

25歲女「O型血」被院方粗心輸B型血　貧血急救反喪命

「俄羅斯10萬大軍壓境」　烏克蘭加快海軍基地建設

港媒：習近平將在「拜習視訊峰會」提台灣問題　不期待發表聯合聲明

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

「鮪魚鋸骨機+絞肉機」殘暴碎屍！　他遭女友爸虐殺丟魚市場冰櫃

衛星碎片險撞上！國際太空站緊急改變軌道　殘骸真身曝光

拜占庭帝國最大釀酒廠挖出「神秘紫金戒」　用途竟是防宿醉

美軍無差別空襲！至少64婦童亡「恐釀戰爭罪」　最高機密行動曝光

COP26主席崩潰落淚！印度「阻擋淘汰煤電」　協議限制升溫1.5度內

遇恐怖車禍記憶剩6小時！男和女友分手忘記兒子　回憶只能靠日記

恐怖蠍子大軍！埃及暴雨毀巢穴「蛇蠍集體湧出」　螫傷450人已3死

25歲女「O型血」被院方粗心輸B型血　貧血急救反喪命

「俄羅斯10萬大軍壓境」　烏克蘭加快海軍基地建設

港媒：習近平將在「拜習視訊峰會」提台灣問題　不期待發表聯合聲明

澎恰恰「獲關公賜3顆3千萬夜明珠」還債！廟方證實　大英博物館也搶著要　

Infiniti全新跑旅QX55 12／8在台亮相　品牌能否翻身就靠這台車

時速87公里開高乘載車道挨罰　抗罰有理！發回更審原因曝

女來賓「誤踩打麻將眉角」！徐乃麟錄完影不忍了開罵：也太爛了吧

《機智山村》變《新西遊記》！「他」醞釀5分鐘只踢1下全員傻爆眼

「鮪魚鋸骨機+絞肉機」殘暴碎屍！　他遭女友爸虐殺丟魚市場冰櫃

江宏傑「初戀是打桌球的」自爆曾交往櫃姐　小春：好羨慕

13歲的智力怎麼了？　特教老師批張景森：帶頭歧視兒童

粉專破16萬讚熱度勝顏寬恒　林靜儀勤跑地方：天冷但民眾手是暖的

一群立槳客闖小琉球校園沖洗　勸不聽報警！校長怒PO臉書：太超過

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

國際熱門新聞

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

男大生玩真心話大冒險　說出祖母「死亡真相」

歐洲疫情飆升 比利時荷蘭等10國列非常高度關注

他欠錢不還竟勒斃16歲學霸女　狂捅店主20刀

海運還在塞！加州港口83艘貨櫃船排隊創新高

海拔2000m裸身交纏！情侶野戰全都錄

感謝蔡總統回應　NBA球星再發文盼造訪台灣

女傭不甩輪椅婦！坐男大腿2小時

美軍無差別空襲　至少64婦童亡

小室真子今赴美展開新生活！首次拿護照出國

水下畸戀！男大生和海豚「肉體交合」

厄瓜多又傳嚴重監獄暴動　至少58死12傷

菲國大選聚焦政治家族　杜特蒂長女搭檔小馬可仕

更多熱門

相關新聞

對抗氣候變遷　COP26終於達成折衷性全球協議

對抗氣候變遷　COP26終於達成折衷性全球協議

歷經兩週痛苦協商後，將近200個國家今天支持一項對抗氣候變遷的全球性協議，但仍未達至科學家所稱為抑制危險氣溫上升所必須採取的措施。

COP26釋新版草案　逐步淘汰化石燃料措辭減弱

COP26釋新版草案　逐步淘汰化石燃料措辭減弱

G20到COP26　看美中「競合」關係

G20到COP26　看美中「競合」關係

剩80年！世紀末全球恐升溫超過2.4℃

剩80年！世紀末全球恐升溫超過2.4℃

吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

吐瓦魯外長「站海水中」演說　為島國向氣候峰會發聲

關鍵字：

國際焦點COP26碳排放夏爾瑪Alok Sharma

讀者迴響

熱門新聞

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

「百桂」老闆來電！男大生母憂遭報復

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面