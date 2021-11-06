65歲以下會騎打檔車月薪45K！　巡山員甄試今起開放報名

▲巡山員測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車。（圖／林務局提供，下同）

記者許展溢／台北報導

巡山員不僅要有跟山老鼠對抗勇氣，還要林野巡視、林火防救、盜伐及濫墾舉報與野生動物調查等多項繁雜作業，過去薪資被嫌少，再多不過近3萬5千元，去年7月調整為最高4萬5千元，引起不少人興趣。最新一期甄試今（6日）起開始報名，只要65歲以下，身體健康，會騎檔車就有機會為台灣山林奉獻心力。

林務局表示，111年各林區管理處的約僱森林護管員甄試，今至12月6日開放報名。本次甄試預計錄取38名（另依各處錄取名額，每進用3至5人至少錄取1名原住民），甄試日期為今年12月25日及26日。



林務局說明，森林護管員為第一線森林保育工作者，負責業務包括森林資源調查、經營與保護；林地管理及植樹造林、撫育；林區步道巡護、野生動植物保育與棲地保護；防災工程測繪與監工、林道與林業設施維護等，應考資格為相關科系畢業，年齡65歲以下，身體狀況良好，能勝任高山林野工作，並領有重型機車駕照，能騎乘125C.C.以上循環檔機車者。

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▲測驗負重跑走畫面。



林務局指出，今年甄試分二階段舉行，第一階段術科測驗於本年12月25日（星期六）辦理，測驗科目為實地騎乘125C.C.（含）以上打檔機車及負重跑走兩項，成績均合格者，始得參加第二階段本年12月26日（星期日）舉行之筆試（包含作文、森林及自然保育概論）及面試。



林務局特別提醒，今年護管員甄試的專業科目「森林及自然保育概論」將大幅改變出題方向，減少以往的法規和理論性題目，增加專業與實務性知能命題比重，以貼近現場實務，落實考用合一；命題大綱與出題範例已公告於林務局全球資訊網「約僱森林護管員甄試相關資訊」專區。

另外，林務局強調，自109年7月起，森林護管員的待遇已從原本的單一報酬薪點，改為級距設計，且調高起薪與最高薪資。故本次甄試之錄取人員，每月薪酬自30,030元起，未來依考核結果最高可逐級晉升至45,045元，另可併計高山或偏遠地區加給再提高薪酬；執行高風險勤務，並可依項目與級別支給山地巡護作業費，也同時享有年終工作獎金、勞健保、勞工退休金、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等權益及福利。