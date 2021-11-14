主人隔離中「防疫員趁機打死柯基犬」　政府竟稱是「無害化處理」

記者蔡紹堅／綜合報導

江西上饒近日爆發本土疫情，一名正在接受強制隔離的網友控訴，他被帶去強制隔離時，防疫人員不讓他帶走寵物柯基犬，並在進入他家中消毒時，用鐵棍把狗打死，還說是對狗進行了「無害化處理」，令人難以接受。

網友指出，他居住在上饒市信州區，11日晚間接獲通知，全棟樓的住戶都必須到旅館隔離，並且不能帶走寵物，「隔天早上有人來請我們撤離，我反覆確認，他們說只負責消毒，不會把狗帶走或處理掉。」

不過，12日下午，網友卻透過自己架設的監視器發現，兩個穿著防護衣的人要把狗帶走，狗嚇得掙脫牽繩之後，其中一人就拿出鐵棍打狗，還有人說「領導要求就地解決」，接著就聽見慘叫聲。

▼穿著防護衣的人闖入屋內打死狗狗。（圖／翻攝微博）



畫面的最後，其中一個人拿出了黃色塑膠袋，一邊說「處理完了」，疑似已經狗殺害。

消息曝光後，很快在網路上引起大量討論，網友一面倒大罵「政府殺狗」，還有人說這不是個案，自己所居住的社區，也有隔離居民的貓、狗等寵物遭到殺害，「都是這樣的，你去隔離之後，他們就派人去你家殺狗、殺貓，你在隔離根本無能為力，等你出來的時候，寵物已經屍骨無存了。」

當地官方13日晚間回應，經過調查，該網友所在小區為防疫封控區，需對居家環境進行全面消殺，社區要求居民前往集中隔離點時不鎖門，當防疫人員上門消殺時，發現其家門已鎖，工作人員隨即聯繫轄區民警，在民警的見證下，開門進行消殺，但現場工作人員在未與該網民進行充分溝通的情況下，將寵物狗進行了「無害化處理」。

官方強調，已對相關人員進行了批評教育，調離相應崗位，並責令向當事人誠懇道歉，已取得該網友的諒解，同時，該網友對疫情期間防控措施表示理解。

官方的回應不但沒有平息大批網友的不滿，反而進一步點燃了怒火，眾多網友在網路上持續砲轟，「拿棍子把狗打死就叫做『無害化處理』？」「原來打著抗疫的名號，就能隨便殺狗？」「殺了別人的狗，才批評教育、調離崗位？」「殺狗是什麼防疫措施？要不要把確診的人也打死算了？」