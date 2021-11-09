日本縮短隔離國家「名單沒台灣！」網酸：台日友好？　鄉民打臉

▲眼尖網友發現，開放名單中沒有台灣（圖非完整名單）。（圖／翻攝自厚生勞動省）

網搜小組／鄺郁庭報導

近日有眼尖網友發現，日本政府8日公布開放商務與留學生簽證，只要完整接種過2劑疫苗（AZ、BNT、Moderna），就可以將14天隔離縮短為3天。不過，承認的國家／區域名單中不見台灣，讓原PO直呼「這是怎麼回事？」不少人也開酸台日友好是假的。就有鄉民不禁反駁，打臉，點出尚未見台灣的關鍵。

有網友在PTT的Gossiping板上爆卦「日本不承認台灣的接種證明！」貼出日本針對商務與留學生簽證的說明事項網頁，並解釋道「日本政府承認的國家／區域名單，完整接種過2劑疫苗（AZ、BNT、Moderna）的旅客可以將14天隔離縮短為3天。」

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▲不少人直酸，台日友好都是假的。（圖／記者周宸亘攝）

接著他帶到附件的名單列表，驚訝發現台灣不在名單內，「也就是說不認台灣的接種證明，不過你是打BNT還是高端，一律要隔離14天。這是怎麼回事？」就有不少人直接開酸「台日友好」攏細假，「台日友好啦！哪次不友好」、「日本不信任台灣」、「慟！所謂的台日友好竟然只是一廂情願」、「說好的台日友好呢？欺騙我們的感情QQ！」

有鄉民則是馬上反應過來，「日本還沒開放旅遊啊」、「如果因為台灣不放寬，所以日本也不放寬，那就沒什麼好說的」、「台灣自己沒開放，憑什麼要別國開放？」還有鄉民回文指出，「先確認是否是雙邊認證，我認為就是台日談判未達成，就跟你要不要日本完整接種，來台只隔離三天？如果肯，那麼春節10＋4不是笑話？」

也有人表示，「全世界完整接種的人，到台灣都要隔離兩週，你認為呢」、「還在開會雙邊同步認證而已，台灣也不承認日本 」、「就等看雙方談好後，如果日本人商務來台只關3天，看看春節返鄉的人會不會抓狂」、「我們還維持最高的外國人入境檢疫標準，那外國更不可能提供優惠的入境標準給我們。」