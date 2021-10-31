住防疫旅館「情緒容易波動」！他一年隔離五次曝：睡前會崩潰大哭

▲「草東沒有派對」鼓手傳出在防疫旅館內輕生。（圖／記者宋良義攝）

記者施怡妏／綜合報導

知名樂團「草東沒有派對」的鼓手蔡憶凡（凡凡）30日驚傳在防疫旅館輕生身亡，享年僅26歲，消息一出震驚外界，一名常到國外出差的網友就分享，在隔離期間情緒真的很容易受到波動，看一些感人的影片都會不自覺掉淚，很容易崩潰大哭，對此，不少網友指出，「因為無法與人互動，心情很壓抑」。

原PO在PTT發文，因為常到國外出差的關係，今年共隔離了五次，剛開始隔離時都覺得很棒，一個人自由自在，想做什麼就做什麼，但是到第三次隔離時，發現情緒很容易波動，平常是個充滿正能量的人，但在隔離期間看到感人的、動物的、親情等影片，眼淚會不自覺得一直流。

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他坦言，有時候睡前會崩潰大哭一場，也不知道是什麼原因，「可能單純只是想把平常壓抑的心情釋放」，隔天起床哭到眼腫，卻不知道為什麼要哭，一直以為是心理發生嚴重的問題，不過，隔離結束後情緒也恢復正常了，「隔離一次或兩次，剛開始可能會覺得很新鮮，日復一日，心理的健康狀態很容易崩潰，雖然是沒有動過自殺念頭，但是時間多到讓你可以一直去想該怎麼自殺」。

對此，網友們認為，隔離期間一個人待在房間內，無法與現實人互動，容易有負面情緒題，「我不到一年內也是隔離了五次，我曾經以為自己很宅，經過這八個月我再也不敢說自己很宅了，隔離真的是對身心都有極大的影響」、「相信對多數人來說，一直在室內應該是滿難受的」、「其實就跟坐牢一樣，人被限制自由會逐漸消沉」、「真的別把被迫隔離看得太輕鬆」、「關久就會一直想東想西，剛好又有一件慘事，就完全卡在裏面」。

▲草東沒有派對鼓手蔡憶凡（右二），驚傳在旅館輕生。（圖／ETtoday攝影中心）

不過也有網友表示，「你不夠宅」、「肥宅從小到大都跟隔離差不多」、「有電腦和手機，關幾天根本都沒差」、「肥宅不能理解你的痛苦點在哪」、「還好我有宅宅卡」、「邊緣宅除了出去買吃的 其實也差不多」、「邊緣肥宅的強項」、「還好我平常就有在練習」。

初步了解，蔡憶凡疑似上吊輕生，被發現時已冒屍斑，而在事發15小時前，她曾在IG上發文透露，疑似家中養了12年的寵物狗土豆重病，恐難見到最後一面，讓她難以接受，而這似乎就是她想不開的主因，但詳細情形仍在調查當中。

