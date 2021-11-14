境外生來台隔離要住「獨棟1人1室」　教育部發布宿舍防疫指引

▲教育部指出，境外生隔離以「以1人1室、獨立衛浴設備」為宜。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

因應境外生將來台，為落實大專校院防疫工作，教育部公告宿舍隔離檢疫條件，「應為獨棟」且經地方衛政單位檢核通過的校外宿舍，宿舍應至少設置1間獨立隔離房間，「以1人1室、獨立衛浴設備」為宜，且不能離開房間。

教育部11月12日公布「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎學生宿舍防疫管理指引」，提到服務及入宿舍條件，宿舍工作人員及學生如為居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理者，不可入宿舍。如學生需於宿舍進行居家隔離或居家檢疫，學校須有符合規定 之「隔離、檢疫宿舍」。

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▲教育部提醒，住宿生活動範圍以自己房間為限。（圖／記者楊熾興翻攝）



教育部說明，學生入住宿舍前，學校應完成清消、備妥足夠防疫物資、完成住宿學生造冊，並宿舍應落實進出人員管制、明確規劃進出動線。 宿舍應至少設置1間獨立隔離房間，以1人1室、獨立衛浴設備為宜。 學校如有校外獨棟宿舍，可將該宿舍預先規劃調整 為「隔離、檢疫宿舍」，並先經地方衛政單位檢核通過。

隔離、檢疫宿舍部分，教育部指出， 應為獨棟且經地方衛政單位檢核通過之校外宿舍，並須符合1人1室、獨立衛浴設備、通風良好之條件；學校如未有符合規定之「隔離、檢疫宿舍」，則當有學生被匡列為居家隔離時，請依地方衛政單位指示，入住 符合一人一室（須具獨立衛浴設備）之自宅、租屋處或防疫旅館。

▲因應境外生將來台，教育部發布宿舍防疫管理指引。（圖／記者李毓康攝）



教育部提醒，「住宿生活動範圍以自己房間為限，不可離開自己的房間或進入其他居家隔離或居家檢疫者的房間。 」

另外，對於一般宿舍，教育部表示，宿舍內學生動線進行分區、分流規劃，除上下樓梯外， 以不跨樓棟、不跨樓層、不跨寢室為原則。學生於宿舍公共空間應全程戴口罩，用餐、飲水及 盥洗除外；宿舍寢室內，不強制戴口罩，倘為多人一室，應保持寢室內通風。如自主健康管理之學生須入住校內宿舍，應安排獨層 且一人一室之宿舍；如衛浴設備為共用，請規劃分流分時段使用。