國中生接種BNT「右腳麻痺30天」　校方幫申請接種受害救濟

▲注射BNT疫苗後出現右腳麻痹狀況。（圖／洪父提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮1名單親洪姓男國二生，10月1日注射BNT疫苗後頭痛，隔天便出現四肢無力、麻痺等症狀，還住進加護病房治療，最後注射了33支免疫球蛋白症狀才改善，洪父焦急萬分，認為兒子的症狀與疫苗注射有關，校方前往探視關懷後，已為洪生申請預防接種受害救濟。

洪父今早受訪時指出，他的兒子人都好好的，平日身體非常健康，10月1日安排在校內注射BNT疫苗後就發生頭痛，隔天頭痛症狀不僅沒有解除，伴隨而來的是四肢無力、右腳麻痺到沒知覺，10月8日才到彰化市內的醫院就診，醫師也立即安排住院進一步檢查。

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▲洪姓國中生接受治療後目前已經能夠站立用左腳支撐。（圖／洪父提供）

想到兒子住進彰化的醫院治療後，腳麻痺的症狀沒有好轉，洪父的心裡面焦急萬分，10月25日再將他轉院到台中童綜合醫院後，醫師安排住進加護病房，並施打免疫球蛋白症狀才漸漸緩解，期間也接到彰化的醫院檢驗報告，得知兒子是罹患「格林巴利症候群」，洪父臉上也堆起問號，兒子一向身體健康，認為症狀是與打疫苗有關。

洪父說，兒子11月2日返家休養，住院的這期間，歷經整整一個月沒有到校上課，家裡也沒有多餘的現金，住院打針都要用到錢，還到農會申請貸款，只盼望兒子身體能夠健康。