「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，最可怕的疫情還沒到來！因為兩個字「解封」，在Delta大帝之前，你要解封，好像天下已經太平，是一件愚不可及的事，這世界還不是人類在統治，不要那麼自以為是了。

沈政男13日在臉書說，把自己的疫苗保護力弄到最好，是國民應盡義務，因為加總起來的群體免疫力越高，沒打疫苗的同胞就越安全；打疫苗不只是為了自己，也是為了保護心愛的同胞，這才是泱泱大國民該有的疫情思維。

▼沈政男指出，現在歐美估計疫苗必須打到9成5，才能產生群體免疫。（圖／記者屠惠剛攝）



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沈政男指出，口罩就是日本目前疫情與歐美的差別所在，只是韓國也是戴口罩，為什麼仍是比日本嚴重？日本的疫情緩解至今仍是費解，但他們已經在準備病床與第三劑疫苗了；韓國繼續創下加護病床新增紀錄，「與病毒共存」顯見不是一件輕鬆的事。

沈政男表示，真的，最可怕的疫情還沒到來！因為兩個字「解封」，在Delta大帝之前，你要解封，好像天下已經太平，是一件愚不可及的事，這世界還不是人類在統治，不要那麼自以為是了。

沈政男認為，現在歐美估計疫苗必須打到9成5，才能產生群體免疫，也就是連小小孩也必須打疫苗，請問台灣可能嗎？非藥物防護才是更重要！台灣過去一年多就是靠這個，而不是疫苗。他說，台灣能清零，跟疫苗一點關係都沒有，台灣也不可能完全解封像歐美一樣，不要在那邊天真期待了。

►本文獲得沈政男醫師授權。