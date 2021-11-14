醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心公布接種兩劑疫苗入境者確診比例統計，自8月6日截至11月2日止，突破性感染比率以嬌生1.24%最高，科興疫苗0.81%次之。對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰排列7種疫苗的保護力。

蘇一峰在臉書說，疫苗保護力看起來，跟過去認知的差不多，「就是：Moderna>BNT>AZ>Covaxin>嬌生。國藥>科興。高端？」

蘇一峰指出，而科興的保護力真的不太行，最近的香港論文也看到一樣的情形！打了3劑保護力只有6成，變種病毒只有3成保護力，如果想在中國疫苗中選擇，國藥比科興好！他表示，高端應該是比科興強，但是沒有完成第三期，高端世界上的認證地位不如科興，大家覺得呢？

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▼指揮中心公布最新突破性感染統計。（圖／指揮中心提供）



對此，有網友認為，這個統計不能拿來比較疫苗保護力，這只是反映了入境我國旅客的分布，而不是全體母群體的分分布，接種何種疫苗會跟年紀，來自哪些地區，該地區的防疫措施跟病毒株，以及接種時間有關，都是嚴重且明顯的干擾因子。

該網友說，例如接種科興、國藥來自中國一定比較多，而且可能接種的時間早，所以衰退較多，如果無法校正干擾因子，建議不宜過度解讀。對此，蘇一峰回應，指揮中心特地製圖，還是有它的討論價值。

指揮中心公布接種兩劑疫苗入境者確診比例統計，醫療應變副組長羅一鈞表示，因為疫苗廠牌為選填，無法代表接種疫苗後保護力，加上分母樣本數少，科學性還有待論述。

▼台灣COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑76.06%、第2劑41.30%。（圖／記者呂佳賢攝）