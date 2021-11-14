「打高端開始懷疑自己」　醫曝台防疫神器：這比疫苗更重要

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，「有疫苗就打」、「打得到就是好疫苗」這樣的傻話，沒有多久，就會像高端疫苗一樣，讓你開始懷疑自己。他也揭露台灣防疫神器，「非藥物防護才是更重要！台灣過去一年多就是靠這個，而不是疫苗。」

沈政男13日在臉書表示，有人在問，在大陸打了兩劑科興，要不要追加第三劑的mRNA疫苗？當然要啊！從沒打過mRNA疫苗的人，就是要想辦法去打一劑，才能把保護力弄到最好。

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▲▼所謂「非藥物防護」措施包括戴口罩。（圖／記者林敬旻、周宸亘攝）



沈政男說，打過高端的人，若有機會就去補打mRNA疫苗吧；幾個月前打兩劑AZ的人也不用擔心，當疫苗過剩以後，就會給你們追加了，因為不給你們打，也是拿去XX啦。

沈政男指出，美國明尼蘇達目前染疫死亡之中，注意了，4成1是打過兩劑疫苗，人家是打什麼疫苗？你呢？「有疫苗就打」、「打得到就是好疫苗」這樣的傻話，沒有多久，就會像高端疫苗一樣，讓你開始懷疑自己。

沈政男說，因為突破性感染太恐怖！它甚至會讓你有一種「世界又回到了去年上半年」那樣的déjà vu（既視感），似曾相識，知不知道？13日衛報就說，歐洲現在已經爆發了新一波疫情，但美國還在以為自己不會有事，就好像去年也好像今年alpha變種侵襲之前。

沈政男認為，現在歐美估計疫苗必須打到9成5，才能產生群體免疫，也就是連小小孩也必須打疫苗，請問台灣可能嗎？非藥物防護才是更重要！台灣過去一年多就是靠這個，而不是疫苗，「台灣能清零，跟疫苗一點關係都沒有，台灣也不可能完全解封像歐美一樣，不要在那邊天真期待了。」

►本文獲得沈政男醫師授權。