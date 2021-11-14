新冠疫苗該打兩劑嗎？「7大必問QA」一次看懂

▲民眾接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者許若茵／綜合報導

新冠疫苗持續擴大開打，目前我國所提供的新冠疫苗完整接種皆需施打兩劑，為何需要打滿兩劑？兩劑應間隔多久為佳？疾病管制署在粉專發布了7大QA，帶您來一起解析新冠疫苗。

Q：為什麼新冠疫苗需要打兩劑？

A：因為接種第一劑後，人體會啟動免疫反應，但這些反應可能無法持續太久，所以有些新冠疫苗需在適當時機打第二劑，讓人體再次啟動免疫反應，加強與延長疫苗保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新冠疫苗QA。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

Q：兩劑疫苗應間隔多久？

A：需要依照臨床試驗資料與仿單建議為主，提早或是延後接種都可能影響疫苗保護力。

AZ疫苗間隔時間WHO建議為8至12週，我國採至少8週以上

BNT疫苗間隔時間依仿單建議為21天以上，我國採28天以上

莫德納與高端疫苗建議為至少28 天

Q：打完新冠疫苗後，要隔多久才能打其他疫苗？

A：目前尚無同時接種新冠疫苗與其他疫苗對免疫原性和安全性影響資料，但為避免發生不良反應時無法釐清歸因，新冠疫苗與其他疫苗接種間隔為至少7日以上。

▲民眾接種疫苗後應觀察30分鐘。（圖／高雄市政府提供）

Q：什麼是接種後立即性過敏反應？

A：施打疫苗後數分鐘至數小時內，由免疫球蛋白E造成的第一型過敏反應，症狀包含臉部潮紅、全身紅疹、血管性水腫、聲音改變、咽喉腫脹、哮喘、心跳加快，甚至可能出現呼吸困難、血壓降低、休克與意識改變等症狀。

Q：什麼是嚴重過敏反應？

A：立即性過敏反應中，最嚴重者為嚴重過敏反應，是突然開始且症狀快速進展，包含呼吸困難、血壓降低、休克、意識改變等，可能導致休克與死亡。

▲新冠疫苗QA。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

Q：如果發生立即性過敏反應該怎麼辦？

A：疫苗接種後發生嚴重過敏反應機率極低，但為能即時處理，接種後建議休息與觀察30分鐘，若有相關症狀可由醫療人員快速識別、評估生命徵象，並給予腎上腺素。

Q：打第一劑出現嚴重過敏反應，還能打第二劑嗎？

A：若打第一劑時出現嚴重過敏反應，第二劑可經醫師評估接種不同製程疫苗。