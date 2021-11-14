　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠疫苗該打兩劑嗎？「7大必問QA」一次看懂

▲民眾接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲民眾接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

記者許若茵／綜合報導

新冠疫苗持續擴大開打，目前我國所提供的新冠疫苗完整接種皆需施打兩劑，為何需要打滿兩劑？兩劑應間隔多久為佳？疾病管制署在粉專發布了7大QA，帶您來一起解析新冠疫苗。

Q：為什麼新冠疫苗需要打兩劑？
A：因為接種第一劑後，人體會啟動免疫反應，但這些反應可能無法持續太久，所以有些新冠疫苗需在適當時機打第二劑，讓人體再次啟動免疫反應，加強與延長疫苗保護力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新冠疫苗QA。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲新冠疫苗QA。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

Q：兩劑疫苗應間隔多久？
A：需要依照臨床試驗資料與仿單建議為主，提早或是延後接種都可能影響疫苗保護力。

AZ疫苗間隔時間WHO建議為8至12週，我國採至少8週以上
BNT疫苗間隔時間依仿單建議為21天以上，我國採28天以上
莫德納與高端疫苗建議為至少28 天

Q：打完新冠疫苗後，要隔多久才能打其他疫苗？
A：目前尚無同時接種新冠疫苗與其他疫苗對免疫原性和安全性影響資料，但為避免發生不良反應時無法釐清歸因，新冠疫苗與其他疫苗接種間隔為至少7日以上。

▲民眾接種疫苗。（圖／高雄市政府提供）

▲民眾接種疫苗後應觀察30分鐘。（圖／高雄市政府提供）

Q：什麼是接種後立即性過敏反應？
A：施打疫苗後數分鐘至數小時內，由免疫球蛋白E造成的第一型過敏反應，症狀包含臉部潮紅、全身紅疹、血管性水腫、聲音改變、咽喉腫脹、哮喘、心跳加快，甚至可能出現呼吸困難、血壓降低、休克與意識改變等症狀。

Q：什麼是嚴重過敏反應？
A：立即性過敏反應中，最嚴重者為嚴重過敏反應，是突然開始且症狀快速進展，包含呼吸困難、血壓降低、休克、意識改變等，可能導致休克與死亡。

▲新冠疫苗QA。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

▲新冠疫苗QA。（圖／翻攝自Facebook／疾病管制署 - 1922防疫達人）

Q：如果發生立即性過敏反應該怎麼辦？
A：疫苗接種後發生嚴重過敏反應機率極低，但為能即時處理，接種後建議休息與觀察30分鐘，若有相關症狀可由醫療人員快速識別、評估生命徵象，並給予腎上腺素。

Q：打第一劑出現嚴重過敏反應，還能打第二劑嗎？
A：若打第一劑時出現嚴重過敏反應，第二劑可經醫師評估接種不同製程疫苗。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
酒駕撞死夫妻！肇事屁孩還作勢打人：不然想怎樣
這7款App有木馬病毒！趕快解除安裝
館長不忍了！開嗆民進黨「這件事」：台灣人該死？
明上看27度！下波冷空氣殺到時間曝
一天掉一輛車！通過這條小徑「比考駕照還難」　
全台第一人！他打2劑高端「再打1劑BNT」氣炸了
快訊／男大生親問「犯人抓到了嗎」！盧秀燕握他的手回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國中生接種BNT「右腳麻痺30天」　校方幫申請接種受害救濟

明起回暖三天！北台灣上看27度　下波冷空氣殺到時間曝

全台第一人！打2劑高端「再打1劑BNT」　他怒轟政府：被當笨蛋

再寫新歷史！「2025世界同志遊行」在台灣　東亞地區首次舉辦

館長不忍了！開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

新冠疫苗該打兩劑嗎？「7大必問QA」一次看懂

他號召熊貓明「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼：10分鐘吃點心？

行銷「裡仁為美」　嘉藥二仁溪之環教培育觀光導覽高手

天文大景「月偏食」11／19登場！全程6小時　賞月選這區最好看

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

小禎2年「105→55kg」甩肉大成功！　虧肌肉「比前夫可惡」遭體脂機誤判是人妖

奎丁紅毯慘摔..超樂觀「露點請截圖」XD　暴瘦5公斤「手狂抖又失眠」：很想吐

鬼鬼吳映潔一賠就6位數：今年不唱跨年　手放肚皮遭疑「有喜」崩潰惹XD

謝霆鋒「身體懸空搖呼拉圈」神腰力！　網友留言羨慕：王菲好有福氣

外籍教授分享為何別娶臺灣女生　怒譙岳父！結局笑翻網：最佳老公

國中生接種BNT「右腳麻痺30天」　校方幫申請接種受害救濟

明起回暖三天！北台灣上看27度　下波冷空氣殺到時間曝

全台第一人！打2劑高端「再打1劑BNT」　他怒轟政府：被當笨蛋

再寫新歷史！「2025世界同志遊行」在台灣　東亞地區首次舉辦

館長不忍了！開嗆民進黨「答應的事全做不到」：台灣人該死？　

新冠疫苗該打兩劑嗎？「7大必問QA」一次看懂

他號召熊貓明「罷工10分鐘」硬起來　外送員傻眼：10分鐘吃點心？

行銷「裡仁為美」　嘉藥二仁溪之環教培育觀光導覽高手

天文大景「月偏食」11／19登場！全程6小時　賞月選這區最好看

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

汪小菲突「刪光大S所有動態」爆真離婚！婆婆罕見1動作　網愣：默認了

石油王赴美出戰Kumite世界大賽：想在主場拿下勝利！

宜蘭慶和橋遊客賞美景驚見浮屍　身分、落水原因待查

桃園翁騎車繞5小時找不到回家路　警帶回奉茶聯絡家人

人夫1張「飯店床單汙漬照」噴1040元代價！網一看讚爆：很負責

礁溪鐵皮屋藏天九牌職業賭場　警兵分4路攻堅逮睹頭等17人

「櫻花粉」大同電鍋下殺2990元　煮飯也有少女心、一鍵完成無油料理

無照酒駕撞死夫妻檔！肇事男還作勢打人：不然是想怎樣？

台版富良野！北投花期提早開跑　沐浴花海、飽覽市景一享浪漫

新竹安養院「瘋狂被訂餐」　鍋貼、披薩、帕尼尼…火大不忍了！

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

生活熱門新聞

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

訂外送滷肉飯「筷子插中央」　她氣：腳尾飯？

「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

2波鋒面變天轉雨時間曝　下波冷空氣更強

高端份子白挨針　高嘉瑜卻喊「打高端賺到！」

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

耳朵藏巨肥粉刺！66秒拉出整坨奶油花

劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻

鮮乳大缺貨　好市多出面解釋原因

快訊／台鐵自強號卡牡丹坡　網傻：廣播請機車支援

更多熱門

相關新聞

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

醫列「7疫苗保護力」排行　點名這款真的不太行

中央流行疫情指揮中心公布接種兩劑疫苗入境者確診比例統計，自8月6日截至11月2日止，突破性感染比率以嬌生1.24%最高，科興疫苗0.81%次之。對此，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰排列7種疫苗的保護力。

「打高端開始懷疑自己」　醫曝台防疫神器

「打高端開始懷疑自己」　醫曝台防疫神器

「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

「最可怕疫情還沒來」　醫揭關鍵2字

高端份子出國要加打疫苗　他一算：影響比例極低

高端份子出國要加打疫苗　他一算：影響比例極低

德總理呼籲未接種者三思 軍隊將協助打疫苗

德總理呼籲未接種者三思 軍隊將協助打疫苗

關鍵字：

新冠肺炎疫苗輝瑞莫德納高端AZBNT

讀者迴響

熱門新聞

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

拍AV遭吳夢夢打槍！鄧佳華再曝第二人選是她

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

三重惡煞分局前持槍砸車　被害人報案也不放過

超粒方整形了！　「搖身變型男」新臉蛋網狂讚

單身率最高3星座！Top 1凡人難駕馭

瑪莎惡少連員工都打！車上放百萬現金炫富

王思佳擠完奶穿「超緊身禮服」　下馬威出席走鐘獎

他訂麥當勞給小費被拒收！內行曝原因

一天尿幾次算正常？醫解答　「有這3跡象」小心了

小心這款廂型車！　國道公路警「藍色天使」曝光

出道20年突剪短！宋智孝曝「男孩激短髮」　哈哈也驚呆

小3女兒注音考試難到爆！唐志中一看傻了

網紅產品被發現「是百桂代工」引熱議！　無奈回應

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

更多

最夯影音

更多
遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」

遭瑪莎惡煞毆打男大生終於醒了 開口第一句話「媽媽不要哭...」
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

鯨頭鸛大口咬下新飼料？　嚇到張嘴倒退：噁！是雜草

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

瑪莎惡少害慘家族百桂廠限期拆　張男爸「捧6萬探望」引怒被酸！

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

曾沛慈祝福舊愛王家梁：都要幸福　祕戀10年好友..曝「更愛胡宇威」(?)

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面