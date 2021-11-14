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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不敗女王王惠美曾是鑽石級直銷　當上縣長帶全縣農特產賣破億

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者吳世龍攝）

▲不敗女王、彰化縣長王惠美曾是鑽石級直銷，當上縣長帶全縣農特產賣破億。（圖／記者吳世龍攝）

記者游瓊華、吳世龍、唐詠絮／彰化報導

今年全台籠罩在疫情海嘯中，為了安然度過衝擊，各縣市政府無不卯足全力拚經濟，其中又以彰化縣成績最受矚目！彰化縣長王惠美求學時代曾是鑽石級直銷，深知商品從批發到零售中間的「眉角」，知道如何創造生產者、業者、消費者三贏局面。

▲東森購物網創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣政府上東森購物網，創造破億商機。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美是媒體口中的不敗女王，接地氣、口才好、媽媽性格為人親切，選過3屆縣議員、2屆鎮長、2屆立委通通連任成功，深受民眾愛戴，賣彰化農特產品業績更是嚇嚇叫，為推廣彰化商品，她多次化身購物專家，親上東森電視購物推銷，從芭樂賣到葡萄，去年11月到今年6月，「彰化好物購」在東森購物網就創下超過1億元以上營業額。

大學就讀東海政治系的王惠美曾經在大三那年從事過直銷工作，畢業後甚至做到鑽石級直銷商，這些經驗都成為她推廣彰化縣農特產成功的重要根基。王惠美透露，從事直銷的過程中，了解到了大盤、中盤、小盤的關係，因此採購時如果能追到最上游工廠，她一定不會放過任何機會！

▲彰化縣長王惠美。（圖／記者吳世龍攝）

▲從事過直銷工作的彰化縣長王惠美深知商品從批發到零售中間的「眉角」。（圖／記者吳世龍攝）

「最重要的就是Cost Down！」很多事情以量制價，能夠追到製造工廠，想辦法拿到最低價格，創造生產者、業者、消費者三贏局面。除此之外，王惠美的好口才也是當時做直銷時訓練出來的，「做直銷要訓練口才、邏輯，懂得如何跟大家互動，更重要的是不是賣東西，也要貼近人們的心，怎樣做好售後服務，留住你的顧客再次回購。」

為了縮短消費者與農民的距離，王惠美設直銷站，也讓消費者親近生產場域；農民不懂電商，王惠美就和電商東森購物網合作開設「彰化好物購」專區，也多次上東森電視購物《東森農場》系列節目，推廣彰化在地農產品「社頭友善珍珠芭」、「彰化溫室早春葡萄」及彰化漁會推出「牛轉鱻饗禮盒」，每一檔都創下亮眼成績。

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