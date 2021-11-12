放任3犬咬爛家具到處便溺還封鎖房東　惡房客的下場出爐了

▲周女將租房稿成廢墟後被法官判刑6個月再上訴，仍遭合議庭法官駁回。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

周姓女子向劉姓房東承租新竹市一處房屋，卻放任3隻小狗抓咬家具，到處便溺，導致整個房間像惡臭髒亂，像廢墟一般，隨後然後一走了之，還把房東封鎖。房東告上法院後，周女則依毀損罪被判刑6月，周女不服再上訴，新竹地院合議庭法官認為原判決合法合理，駁回周女上訴。

判決書指出，周女從2019年一月始向劉姓房東承租位於新竹市一處民宅，但周女卻在承租期間破壞屋內浴室洗手台，還放任犬隻抓咬及任意排泄，損壞沙發、折疊椅、浴室門及房門嚴重破損不堪使用，房東的丈夫在7月間進屋才看才發現遭嚴重破壞，因此向警局提告毀損。

周女坦承因為飼養的3隻小狗未拴狗鍊，浴室門、房門、沙發及折疊椅都是小狗抓破的，因房東要他限期搬離才來不及清潔及修復，至於浴室洗手台是過年後就掉下來，只是沒告知房東，也承認搬離後封鎖屋主等事實，但否認有毀損犯意。

法官調查，周女明知狗隻的排泄物會污損傢俱，仍放任於沙發及木質地板上排泄，並長期容任其到處抓咬，毀損犯行明確。法官審酌周女承租他人房屋，本應盡善良管理人注意義務，竟未對寵物加以管束，造成物品毀損或不堪用，另就所承租房屋任意丟棄大量垃圾及寵物排泄物，致使該房屋猶如廢墟，惡性極為重大，嗣後對該屋完全未加聞問，缺乏對他人財產最基本的尊重，依毀損罪判刑6月。周女上訴後也被駁回。

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