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「搶劫！現金、草莓我全都要！」大湖分局防搶演練結合當地特產逼真有趣

▲苗栗縣警局大湖分局舉辦防搶演練結合當地特產，逼真又有趣。(影、圖／苗栗縣警察局提供，下同)

地方中心／苗栗報導

苗栗大湖分局29日舉辦金融機構防搶演練，內容特別採用結合大湖鄉農特產品的方式，有趣又不失逼真，苗栗縣警察局長周煥興希望藉此加深民眾印象，真正達到防制犯罪又能宣導大湖鄉的香甜草莓。

▲▼「搶劫！現金、草莓我全都要！」大湖分局防搶演練結合當地特產逼真有趣。（圖／取自大湖分局防搶演練影片）

苗栗縣警察局大湖分局為提升金融機構員工自我防衛與強化員警因應搶案狀況處置能力，結合大湖地區農會新開辦事處，實施金融機構防搶及警方攔截圍捕狀況演練，展現警方全力加強年節金融機構安全維護與打擊犯罪的決心。

這次金融搶案狀況模擬，以扮演2名草莓控歹徒，持槍侵入大湖地區農會新開辦事處行搶，不只搶錢，還要搶草莓，演練過程逼真，民眾直呼「很好笑，也很逼真」、「大湖草莓真的好吃耶!」；苗栗縣警察局長周煥興表示，大湖分局平時與金融業者經常保持聯繫，並時常提醒防搶觀念，加深金融機構行員警覺性及應變能力，展現犯罪零容忍，藉由狀況模擬演練強化業者警覺性及應變能力，同時也呼籲，詐騙集團常假冒警察、檢察官監管財產行騙，及「假交友投資真詐財」、「猜猜我是誰」的詐騙手法，希望業者也能多關懷提問，減少民眾受騙。

▲▼「搶劫！現金、草莓我全都要！」大湖分局防搶演練結合當地特產逼真有趣。（圖／取自大湖分局防搶演練影片）

▲▼「搶劫！現金、草莓我全都要！」大湖分局防搶演練結合當地特產逼真有趣。（圖／取自大湖分局防搶演練影片）

大湖分局長廖志明也呼籲民眾接獲可疑詐騙電話，請立即撥打165反詐騙專線查證，行員發現臨櫃民眾不停講電話、神色緊張及提領較大金額等疑似遭詐騙行為，除給予關懷詢問外，並立即通知分局共同遏止詐騙。110年加強重要節日金融機構安全維護，民眾提領現金，請撥打110電話，分局會立即派員協助護鈔，保障民眾財產安全。

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