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把握時間！大湖草莓連假最夯熱點　產季可望延長至3月底

▲由苗栗縣政府和地區農會主辦的「大湖草莓農村亮點推廣活動」，28日在大湖酒莊熱鬧開幕，期盼吸引更多遊客前來體驗採果樂。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲由苗栗縣政府和地區農會主辦的「大湖草莓農村亮點推廣活動」，28日在大湖酒莊熱鬧開幕，期盼吸引更多遊客前來體驗採果樂。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

全國草莓種植面積約600公頃，光苗栗縣大湖地區就獨占450公頃，成為國內最主要的草莓產區，鮮果鮮紅欲滴、酸中帶甜，最受消費者青睞；適逢228連假，加上客家返鄉掃墓人潮，也讓大湖草莓農村成為網路新熱點，也期盼吸引更多遊客體驗採果樂趣。

縣長徐耀昌表示，大湖地區栽種草莓的面積達450公頃，約占全國3/4，鄰近的獅潭、泰安甚至卓蘭等地也有，在農委會、水保局、農改場、農會和公所共同努力下，品種不斷改良，風味也增多，品質一年比一年更好，很受消費者青睞，今年天候良好適宜草莓成長，是豐收的一年。

▲由苗栗縣政府和地區農會主辦的「大湖草莓農村亮點推廣活動」，28日在大湖酒莊熱鬧開幕，期盼吸引更多遊客前來體驗採果樂。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲由苗栗縣政府和地區農會主辦的「大湖草莓農村亮點推廣活動」，28日在大湖酒莊熱鬧開幕，期盼吸引更多遊客前來體驗採果樂。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

水土保持局長李鎮洋表示，水保局與大湖地區各機關有很多合作，也有相當顯著成果，希望藉推廣活動，在228連假讓各地遊客趕上草莓最後一季的熱潮，多到大湖採草莓、選購熱門農特產品，用實際行動支持農民。另外，大湖地區農會也說，目前為2期果末3期果初期，預估3期果可生長至3月底，連假結束後遊客仍可至大湖地區體驗採果趣。

鄉長胡娘妹表示，大湖既是觀光小鎮，也是客家重鎮，她並藉此機會行銷鄉內知名的薑麻園、馬那邦等休閒農業區，其他季節還有桃、李、水梨種類多元的水果，四季各有不同風光，都值得規畫深度旅遊。

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