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草莓季必看！達人傳授「食用前後」秘訣　大量維生素不流失

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草莓。（圖／Pixabay）

▲農委會提醒，挑選草莓重點在於「成熟度」。（圖／Pixabay）

記者許展溢／台北報導

草莓季來囉，不少人超愛草莓，許多甜點更會採用，農委會表示，很多店家都相繼推出草莓系列的產品酸酸甜甜的草莓最棒，並提到去年育成了一個新品種「苗栗1號」戀香，是台灣目前最新、最甜的品種，但要怎麼挑選？農委會提醒，重點在於「成熟度」。

農委會提到，草莓又稱為紅莓、洋莓，以苗栗大湖鄉為主要產地，而苗栗獅潭鄉、卓蘭鎮、新竹關西鎮、台北內湖區、南投國姓鄉等縣市有零星栽培，目前以「香水」為主要品種。特別的是苗栗區農業改良場去年育成了一個新品種「苗栗1號」－戀香，是台灣目前最新、最甜的品種。

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苗栗場進一步說明，「戀香」品種的氣候適應性優，戀香草莓酸甜軟Q廣受歡迎，且果實糖度可達16度，一般現有品種則為10至14度；在病害部分，對主流品種「香水」之最新病害葉枯病也具抵抗力。

▲▼苗栗場新品種「戀香」草莓種苗量產上市。（圖／苗栗區農業改良場提供）

▲苗栗場苗栗1號「戀香」糖度達16度。（圖／苗栗區農業改良場提供）

至於草莓產期？農委會表示，在11月下旬可開始採收，一般可採收四期果，約可持續至隔年3至4月底，草莓一旦離枝，其成熟度便會終止且「無法催熟」，所以在挑選時要注意成熟度。營養價值含有豐富的醣類、有機酸、蛋白質、果膠，以及大量的維生素。

農委會傳授挑選技巧，要注意「色澤鮮亮」、「有光澤」、「顆粒飽滿」、「香味濃郁」和「注意成熟度」。保存方式未食用不必清洗，平舖於容器底部，以保鮮膜封好，留部份空隙透氣放入冷藏。食用前農委會建議，清洗前先不要去除蒂、梗，否則易流失維生素C，將草莓置於漏籃，在清水下慢慢沖洗，瀝乾後以毛巾吸乾剩餘水分，再逐顆去果蒂。

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