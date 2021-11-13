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壢景町民主推廣月講座　呂秀蓮談：女性與台灣民主發展

▲呂秀蓮壢景町談女性與台灣民主發展

▲呂秀蓮壢景町談女性與台灣民主發展。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園人的女兒、前副總統呂秀蓮13日於中壢區壢景町，出席「女性與台灣民主的發展」講座表示，台灣歷史有3個重要階段，分別為「台灣歷史1.0」的1947年二二八事件、「台灣歷史2.0」的美麗島事件、「台灣歷史3.0」的2000年總統選舉，實踐和平的政黨輪替，開啟兩性共治的轉捩點。▲呂秀蓮壢景町談女性與台灣民主發展

呂前副總統也認為，國家民主與否的元素，包含民主憲法、好的政黨政治及人民權利，並以此為引言邀請現場聽眾共同對談意見。市長鄭文燦指出，「壢景町」(中壢警察局日式宿舍群)為1971年11月19日「中壢事件」目擊地，是戰後第一個大型群眾抗議事件，衝撞當時的威權氣氛，帶來一連串民主化腳步，影響美麗島事件及反對黨的成立，顯示中壢事件的重要性。▲呂秀蓮壢景町談女性與台灣民主發展

也因此，壢景町每年11月份均擇一主題推出民主小講座，今日特邀前副總統呂秀蓮以「女性與台灣民主的發展」為題發表講座，分析台灣政治的宏觀發展及個人心路歷程。

鄭市長提及，台灣在兩性平權上走得比其它國家穩健且明確，也是台灣在亞洲國家中獨特的特質，希望女性不論在從政或社會參與上，能帶動社會邁向更美好的方向。而呂前副總統鼓吹新女性主義，曾在擔任桃園縣長時代規劃興建桃園市婦女館，開幕後他接續成立桃園市性別平等辦公室，提出性別友善、保護母性、培養女力、性別平權等4個工作目標，希望讓女性力量得以發揮得更好。包括立法委員湯蕙禎、鄭運鵬、市府參議王珮毓、文化局專委魏淑真等均一同出席活動。

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