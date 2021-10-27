「台灣陷準戰爭狀態」　呂秀蓮憂北京冬奧後「出事」

▲前副總統呂秀蓮（右）接受資深媒體人黃光芹（左）專訪。（圖／翻攝自「新聞不芹菜」節目直播畫面）



記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文在今年國慶大會提出「4個堅持」，強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，對此，前副總統呂秀蓮27日接受網路媒體專訪時表示，華獨與台獨是一家親，蔡英文國慶文告是歷年演講最有內容的一次，並稱台灣現在陷入準戰爭狀態，但因北京要舉辦冬季奧運，研判100天內不會出事。

呂秀蓮今天接受「新聞不芹菜」網路節目專訪時表示，今年蔡英文國慶文告，是多年來她演講最有內容的一次，聽完之後她很高興，因為其內容與民進黨1999年「台灣前途決議文」是同中有異，講得很好，不過，為什麼她要到今年才講？現在勇敢講出「國王的新衣」是好的一步，而蔡英文的「華獨」與「台獨」是一家親，應該要支持蔡英文才對，不要又雞蛋裡挑骨頭。

呂秀蓮並指，台灣現在是陷入「準戰爭狀態」，過去從來沒有看過美國、台灣、中國這樣軍事較量，大家秀自己的軍事力量，試圖嚇阻戰爭，但一旦擦槍走火就很危險。她也說，由於中國即將舉辦冬季奧運，她研判100天之內「不會有問題」，但冬奧辦完以後會不會出什麼事？

此外，針對近期新竹、彰化合併升格議題，呂秀蓮說，她主張台灣設「7都」，包括北北基合併為台北都、新北都、桃園都、台中都、台南都、高雄都、花東都，另外海拔1000公尺以上的高山和離島設特別行政區，但不應該為個人考量。