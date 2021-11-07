批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

▲鄭文燦7日出席民進黨公投說明會新竹場。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投12月18日登場。民進黨今（7日）舉辦公投說明會新竹廠，桃園市長鄭文燦出席致詞強調，這次投票比任何一次選舉重要，大家都要站出來，投下不同意。針對反萊豬通投案上，鄭文燦也批評國民黨主席朱立倫把美國人當作三歲小孩，看不出反萊豬背後是要阻擋台灣接軌國際、讓台灣無法參加國際經貿組織。

民進黨7日在新竹市香山區舉辦「四個不同意 台灣更有利」公投說明會，除鄭文燦出席外，總統兼黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅也與會且致詞。

會中，鄭文燦致詞時表示，公投在全世界是解決內部問題，向外表達一個國家的聲音，但這次公投變成製造混亂、衝突、造成台灣發展的僵局，讓國際社會誤判台灣社會民意。

針對公投綁大選，鄭文燦說，2018年他跟林智堅連任，國民黨推出10個公投，用公投亂大選，投票投到晚上10時，開票開到凌晨2時，邊開票邊投票，讓選務人員不堪負荷，要深化民主，請同下不同意。

在重啟核四方面，鄭文燦表示，核一、二、四廠都在新北，朱立倫當新北市長，到現任新北市長侯友宜，他們都說核廢料無處可去，所以反對核一、二廠延役、核四重啟；如今他們卻要核四重啟，首當其衝不只雙北、基隆、宜蘭，還包括桃園、新竹都是核災範圍。

鄭文燦說，核四廠蓋蓋停停前後20年，花了近3千億元，也在前總統馬英九任內封存核四，現在一度沒用過且過時的拼裝車卻說要重啟，這就是製造台灣困難。他向台下支持者喊話，核一、二、三提早除役，核四終結，讓台灣變成安全非核家園，請大家投下不同意。

面對藻礁公投案，鄭文燦強調，能源轉型對新竹桃園相當重要，除北市外，所得最高、年紀最輕的民眾就在桃、竹，這裡是高科技、半導體所在地，北台灣用掉4成用電，人口超過1千萬，現在要卻靠南電北送；假若核一、二廠退場，核四封存，卻讓大潭電廠不能擴建、供氣沒著落，就要減掉6.3％的電，這比例若用台中火力發電廠舉例，就是要增加500萬噸燃煤量，所以為了桃竹供電穩定，請大家支持三接。

鄭文燦再指，三接在馬英九任內核定，那時他自己當市長，很了解，也告訴當時經濟部要通過環評，待蔡英文上任接受我們的建議，三階外堆，減縮至23公頃，這是民進黨保護海岸生態非常重要的決定。國民黨讓能源轉型掰咖，提出停止三接，讓台灣有缺電用電困難，北台灣陷入工業沒辦法往前走、台商沒法回流，這公投是害台灣。

針對反萊豬公投，鄭文燦說，2012年馬英九開放美牛進口，經過9年查驗，它的安全容許值沒問題，美牛在台灣受到很受歡迎，美國人不是把不要的給台灣，美國國內標準跟國際標準是一樣，萊豬也是、萊牛也是，美國人會想到他們吃的豬肉，台灣說不能吃嗎？

鄭文燦說，國民黨說反萊豬肉不會讓美國誤會，且朱立倫號稱了解美國，是把美國人當三歲小孩，看不出反萊豬背後是要阻擋台灣接軌國際、讓台灣無法參加國際經貿組織，假如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）中國參加了，一定反對台灣參加。

鄭文燦繼續表示，我們有困難，美國給我們疫苗，當我們遭中國威脅時，美國說台美關係堅若磐石，對岸中國是用軍機軍艦威脅台灣，但國民黨卻選擇不跟美國站在一起，騙台灣人反對美豬進口不會傷害美台關係。過去段時間，我們經歷抗疫的困難，一定要讓台灣未來更安全、美國更堅定支持台灣，請大家支持美豬進口，按照國際標準、食安標準進口，保護國人健康，也保護台美關係，請大家同下不同意。

鄭文燦最後說，蔡英文、蘇貞昌用心顧台灣，台灣正在轉大人，台灣進步看的到，不能讓四公投綁架台灣、製造台灣危機，這次投票比任何一次選舉重要，大家都要站出來，投不同意。