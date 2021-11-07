　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

▲鄭文燦7日出席民進黨公投說明會新竹場。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲鄭文燦7日出席民進黨公投說明會新竹場。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

四大公投12月18日登場。民進黨今（7日）舉辦公投說明會新竹廠，桃園市長鄭文燦出席致詞強調，這次投票比任何一次選舉重要，大家都要站出來，投下不同意。針對反萊豬通投案上，鄭文燦也批評國民黨主席朱立倫把美國人當作三歲小孩，看不出反萊豬背後是要阻擋台灣接軌國際、讓台灣無法參加國際經貿組織。

民進黨7日在新竹市香山區舉辦「四個不同意 台灣更有利」公投說明會，除鄭文燦出席外，總統兼黨主席蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅也與會且致詞。

會中，鄭文燦致詞時表示，公投在全世界是解決內部問題，向外表達一個國家的聲音，但這次公投變成製造混亂、衝突、造成台灣發展的僵局，讓國際社會誤判台灣社會民意。

針對公投綁大選，鄭文燦說，2018年他跟林智堅連任，國民黨推出10個公投，用公投亂大選，投票投到晚上10時，開票開到凌晨2時，邊開票邊投票，讓選務人員不堪負荷，要深化民主，請同下不同意。

在重啟核四方面，鄭文燦表示，核一、二、四廠都在新北，朱立倫當新北市長，到現任新北市長侯友宜，他們都說核廢料無處可去，所以反對核一、二廠延役、核四重啟；如今他們卻要核四重啟，首當其衝不只雙北、基隆、宜蘭，還包括桃園、新竹都是核災範圍。

鄭文燦說，核四廠蓋蓋停停前後20年，花了近3千億元，也在前總統馬英九任內封存核四，現在一度沒用過且過時的拼裝車卻說要重啟，這就是製造台灣困難。他向台下支持者喊話，核一、二、三提早除役，核四終結，讓台灣變成安全非核家園，請大家投下不同意。

面對藻礁公投案，鄭文燦強調，能源轉型對新竹桃園相當重要，除北市外，所得最高、年紀最輕的民眾就在桃、竹，這裡是高科技、半導體所在地，北台灣用掉4成用電，人口超過1千萬，現在要卻靠南電北送；假若核一、二廠退場，核四封存，卻讓大潭電廠不能擴建、供氣沒著落，就要減掉6.3％的電，這比例若用台中火力發電廠舉例，就是要增加500萬噸燃煤量，所以為了桃竹供電穩定，請大家支持三接。

鄭文燦再指，三接在馬英九任內核定，那時他自己當市長，很了解，也告訴當時經濟部要通過環評，待蔡英文上任接受我們的建議，三階外堆，減縮至23公頃，這是民進黨保護海岸生態非常重要的決定。國民黨讓能源轉型掰咖，提出停止三接，讓台灣有缺電用電困難，北台灣陷入工業沒辦法往前走、台商沒法回流，這公投是害台灣。

針對反萊豬公投，鄭文燦說，2012年馬英九開放美牛進口，經過9年查驗，它的安全容許值沒問題，美牛在台灣受到很受歡迎，美國人不是把不要的給台灣，美國國內標準跟國際標準是一樣，萊豬也是、萊牛也是，美國人會想到他們吃的豬肉，台灣說不能吃嗎？

鄭文燦說，國民黨說反萊豬肉不會讓美國誤會，且朱立倫號稱了解美國，是把美國人當三歲小孩，看不出反萊豬背後是要阻擋台灣接軌國際、讓台灣無法參加國際經貿組織，假如跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）中國參加了，一定反對台灣參加。

鄭文燦繼續表示，我們有困難，美國給我們疫苗，當我們遭中國威脅時，美國說台美關係堅若磐石，對岸中國是用軍機軍艦威脅台灣，但國民黨卻選擇不跟美國站在一起，騙台灣人反對美豬進口不會傷害美台關係。過去段時間，我們經歷抗疫的困難，一定要讓台灣未來更安全、美國更堅定支持台灣，請大家支持美豬進口，按照國際標準、食安標準進口，保護國人健康，也保護台美關係，請大家同下不同意。

鄭文燦最後說，蔡英文、蘇貞昌用心顧台灣，台灣正在轉大人，台灣進步看的到，不能讓四公投綁架台灣、製造台灣危機，這次投票比任何一次選舉重要，大家都要站出來，投不同意。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
女歌手新婚「幫老公納妾」！親選3女入後宮
五倍券好康再加碼！「爽吃免費雞排」靠1招
德州音樂祭踩踏8死　驚爆多人遭「毒針攻擊」
女權領袖「全身彈孔」毀容慘死！接神秘電話後陳屍坑洞
快訊／高雄摩鐵雙屍案「2組神秘訪客」曝！
最強冷空氣將襲台！氣象局曝降雪機率
炒飯不一定要加醬油！網曝「1神醬」取代更好吃
《全明星3》賽前「意外慘摔」！女星臉部朝下倒地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林姿妙、盧秀燕也反對興建核四　蘇貞昌諷朱立倫：機關算盡太聰明

邀駐台使節體驗釣蝦　賴清德：希望讓你們了解台灣文化

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

「國民黨說重啟核四是欺騙社會」　林智堅：核四是拼裝車！

馬習會6週年　馬英九：重啟被關閉6年的兩岸和平大橋

王浩宇去高雄參選真正原因？　PO照「和她同框」狂放閃

陳柏惟深情告白選民：你嫌我草根痞子　這次「找個醫師」給你選

16架共機週六擾台　侵入防空識別區一小段距離…隨即飛走

為什麼台中人都要「投給顏清標」？　苦苓認證：他不是壞人

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

林姿妙、盧秀燕也反對興建核四　蘇貞昌諷朱立倫：機關算盡太聰明

邀駐台使節體驗釣蝦　賴清德：希望讓你們了解台灣文化

批朱立倫把美國人當3歲小孩　鄭文燦籲4個不同意：這次比任何選舉重要

「國民黨說重啟核四是欺騙社會」　林智堅：核四是拼裝車！

馬習會6週年　馬英九：重啟被關閉6年的兩岸和平大橋

王浩宇去高雄參選真正原因？　PO照「和她同框」狂放閃

陳柏惟深情告白選民：你嫌我草根痞子　這次「找個醫師」給你選

16架共機週六擾台　侵入防空識別區一小段距離…隨即飛走

為什麼台中人都要「投給顏清標」？　苦苓認證：他不是壞人

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

王家梁「每次都我倒垃圾」…聽完許維恩回答怒了！　她急出1招化解

德州音樂祭「萬人搶看巨星釀8死」！饒舌歌手沉痛發聲

肯德基下殺1折！摩斯、麥當勞「買1送1」　速食店雙11優惠一次看

巴菲特旗下波克夏「錢好滿」！衝破4兆　創下新高

肖鼠、牛請迴避！今年車禍奪3命　彰化市茄苳路今晚舉辦路祭送煞

11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

買房附車位！「她連人帶車」到地下室崩潰了　內行嘆：直接淘汰

喬科維奇生涯第7度登年終世界排名第1　超越山普拉斯再創歷史

大腿被手掌緊貼！正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

政治熱門新聞

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

陳柏惟告白選民：你嫌我像痞子　這次找醫生給你選

王浩宇高雄參選真正原因？　「和她同框」狂放閃

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

16架共機週六擾台　空軍廣播驅離

延長役期？　邱國正：我們也認真在思考

懶人包／熊好券5大票券　怎麼領怎麼用QA一次看

揭顏清標欠6千萬10年不還　周玉蔻痛斥：豈不是污衊神明

馬習會6週年　馬英九：重啟被關閉6年的兩岸和平大橋

南投市轉運垃圾被揪24回收物　慘遭整車退運

蘇貞昌被大陸列台獨頑固份子　馬英九： 一不小心會有反效果

台獨頑固份子未上榜　謝志偉爆氣：立刻將我補進！

「國民黨說重啟核四是欺騙社會」　林智堅：核四是拼裝車！

快訊／北市每天2個不明感染源　柯文哲擬用「電信足跡」消滅

更多熱門

相關新聞

封存核四是為重啟？　醫「結紮神比喻」獲讚爆

封存核四是為重啟？　醫「結紮神比喻」獲讚爆

重啟核四公投將於12月18日登場，對此，ICU名醫陳志金分享和妻子對此議題的看法，結果獲網友大讚「神比喻」、「求長輩圖版本以在LINE內廣傳」。

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

黃珊珊「一語道破」基捷爭議　喊話林右昌：如何交代基隆=八堵

國民黨起底蘇貞昌曾反萊牛　政院：當時國際沒有萊劑標準

國民黨起底蘇貞昌曾反萊牛　政院：當時國際沒有萊劑標準

2012反萊牛、2021挺萊豬　王鴻薇用當年「這句話」回嗆蘇貞昌

2012反萊牛、2021挺萊豬　王鴻薇用當年「這句話」回嗆蘇貞昌

AIT首度與縣市政府運動交流　鄭文燦、孫曉雅相見歡

AIT首度與縣市政府運動交流　鄭文燦、孫曉雅相見歡

關鍵字：

鄭文燦公投朱立倫萊豬

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

獅子山油罐車爆炸　太平間收到91具遺體

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面