綠營拚公投接班梯隊動起來！賴清德涉足外交兩岸　鄭文燦跨出桃園

▲副總統賴清德、桃園市長鄭文燦。（圖／總統府、桃園市政府提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨針對年底四項公投，已全黨總動員，基層反應熱烈。除了總統蔡英文、行政院長蘇貞昌親自開講外，黨內被視為「接班梯隊」的副總統賴清德、桃園市長鄭文燦，這個週末的公開行程與動作都格外耐人尋味。

民進黨自上週末起，正式展開全台公投說明會，訴求「四個不同意」；而黨內大咖們在蔡英文登高一呼之下，可以說是精銳盡出，基層的反饋也相當熱烈，好比7日位於新竹的公投說明會，現場就湧入爆棚的3000名聽眾。

由於本次公投案，嚴重攸關國家大政方針，以及未來發展，蔡英文也已表明，這次要大家一起度過難關，把國家前進的方向盤穩住；因此，主責中央執政的蘇貞昌，站在替政策辯護的立場，親自站上火線，帶頭捍衛中央的執政成果。

耐人尋味的是，被黨內視為「接班梯隊」的賴清德、鄭文燦，在7日的行程也是「火力全開」。賴清德主攻南台灣，下午前往澎湖宣講，而鄭文燦則踏出桃園，隨蘇貞昌強攻新竹市、新北市。黨內人士形容，綠營可說是兵分多路、分進合擊，在各區都要帶回戰果。

一直被傳言是閣揆接班人選的鄭文燦，7日的公開行程，跳出桃園的框架，一路隨蘇貞昌在各縣市征戰，一早赴新竹市參加說明會，下午則轉戰新北市，連跑江永昌公投說明會、蘇巧慧公投說明會，以及吳秉叡公投說明會，每一場參與民眾熱烈，場場都爆棚。

▼桃園市長鄭文燦7日參與新竹市公投說明會，下午則赴新北市，連跑江永昌、蘇巧慧與吳秉叡等三場公投說明會。（圖／民進黨提供）



▼鄭文燦赴新北市樹林區參與公投說明會。（圖／蘇巧慧臉書直播）



在賴清德方面，上週在屏東場登板開講時，賣力演說讓黨內印象深刻，而這週他則親自征戰澎湖，現場也爆棚擠滿上千民眾。不過，在此同時，賴清德也釋出涉足「外交、兩岸、台美關係」的訊號，有展示領導人格局的意味。

首先，賴清德釋出他與印太區域國家的駐台代表，包括美國在台協會（AIT處長）孫曉雅、日本台灣交流協會泉裕泰代表伉儷、澳洲駐台辦事處代表露珍怡、印度台北協會會長戴國瀾伉儷，以及英國在台辦事處代表鄧元翰等人，一起釣蝦的畫面，並在臉書表示，好東西要和好朋友分享，開心可以和一群台灣的好朋友，在釣蝦等待、專注、上鉤及分享辦桌美食的過程中，一起體驗台灣文化的豐沛脈動。

此外，賴清德也應大洛杉磯台灣會館基金會之邀發表「台美關係以及台灣外交新局面」演說，內容涉及國家領導人格局的外交關係、台美關係、兩岸關係等的重大議題。

▲▼賴清德7日下午赴澎湖，參與公投說明會，現場擠進上千聽眾。（圖／楊曜辦公室提供）



在內容方面，賴清德闡述台灣政府近年的防疫成果、民主成就，也就近年的台美互動、美國挺台力道增加，還有台美各項合作進行詳盡說明。

至於兩岸議題上，賴清德則依循蔡英文今年雙十國慶演說提出的「四個堅持」，包括堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途必須遵守台灣人民的意志。

值得注意的是，過去一直被視為「台獨金孫」、「務實的台獨工作者」的賴清德，在演說中也調整論述指出，「中華民國台灣」是一個主權獨立的國家，認為四個堅持不該被有心人拿來當成「破壞和平」或「走向戰爭」的藉口。黨內人士認為，這顯見他也確實往中道的路線靠攏。

對於黨內接班梯隊近來的動作，黨內人士說，民進黨面對年底的公投案，可以說是精銳盡出，不僅全黨上下動起來，黨內被視為接班梯隊的大咖，也都動起來；他認為，利用這個機會，除了共同力拼年底公投外，也有內部良性競爭，或許不是件壞事。

▼賴清德帶印太區域國家駐台使節體驗釣蝦 。（圖／翻攝自統總府Flickr）

