清潔隊「快掃死」編制逾30年不變　陳義洲：應依人口數滾動調整

▲陳義洲於質詢時，要求環保局調整清潔隊人力編制，否則清潔人員快掃死。（圖／翻攝陳義洲臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

針對台北市環保局人力編制問題，議員陳義洲於上周在警政衛生部門提出質詢，發現目前編制已歷經二、三十年未更改，但是內湖區人口已成長不少，因此要求環保局重新調整清潔人力，否則清潔人力會掃死。

陳義洲指出，環保局針對各區清潔人力編制亂七八糟，目前的編制還停留在民國七、八十年，經過二、三十年後，內湖人口一直增加及城市發展，現今內湖區人口數已經超越各區人口數來到第二名，編制根本跟不上，導致清潔人力不均且過少。

環保局表示，上半年已經定了新的基準，分為兩部分、14項指標，包括人口、道路長度、面積等，而北市也會因地制宜，與各區清潔隊區隊長開會，討論出適合的編制基準。

陳義洲表示，內湖清潔隊人力原本有392人，但依照目前編制來看應該要有505人，需再增加113人。對此，環保局回應，6月底時已經撥了23位人力，未來每年會撥30人。

環保局承諾，為避免勞役不均的狀況，因此每三年會滾動式檢討，決定各區應增加或減少人力。

陳義洲強調，內湖人口增加那麼多，如果一直依照舊的編制「那些人會掃死」，這勞力分配非常不均，而累積幾十年錯誤，希望在今年改過。