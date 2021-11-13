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溫泉度假染性病！11歲女童出國泡湯後「又熱又痛」　一驗竟是淋病

▲▼ 義大利潘泰萊里亞島火山溫泉池Specchio di Venere。（圖／取自flickr）

▲ 女童和家人前往義大利潘泰萊里亞島火山溫泉池Specchio di Venere。（圖／取自flickr）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利一名11歲女童和家人赴義大利旅遊，連續二周前往潘泰萊里亞島上的火山溫泉池游泳，有天突然感覺到一陣酌熱的刺痛感，而這種症狀通常與感染淋病雙球菌所導致的性傳染病有關，回國果真確診淋病（Gonorrhea）。

《每日星報》12日報導，《醫學病例報告期刊》（Journal of Medical Case Reports）刊登一份新研究指出，溫度與體溫相近的淺水池為等滲透壓水，因二氧化碳氣泡而呈微酸性，且含有有機顆粒，形成有利淋球菌生存的環境。

為治療酌痛症狀，女童開始塗抹一種非處方抗真菌藥膏，度假期間持續用藥，但返回奧地利後，症狀依然持續。她在家人陪同下就醫，經檢測確認感染淋病。她的父母和姊妹都有下水，但沒有感染淋病，令女童必須反覆強調，她沒有發生過性行為。

根據《紐約郵報》，後續檢查證明，女童從未與人發生性行為，醫師由此判斷，女童是在潘泰萊里亞島上感染。所幸經過抗生素治療，她已經完全康復。

醫師古德-史密斯（Doctors Felicity Goodyear-Smith）及紹貝斯伯格（Robert Schabetsberger）警告，前往人潮眾多的淺水池可能因其他泳客而暴露在病原體之中，下水前使用抗菌肥皂及簡單沖洗將有助預防汙染。研究人員也解釋道，女童的父母沒有感染可能是因年輕女孩身體酸鹼值較成年女性低，較容易被感染。

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