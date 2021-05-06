公園廁所性侵弱女害染性病　雜草工要關7年半再賠70萬



▲女子小華在公廁遭雜草工尾隨性侵，還因此染上了性病，身心嚴重受創。（示意圖／123RF）

記者陳凱力／新竹報導

黃姓失業男在公園尾隨心智缺損女子小華(化名)進入廁所，並以手指插入其生殖器、肛門對其性侵得逞，害女子罹患需終生追蹤的性病，女子身心受創，向黃男提出100萬元求償。法官認女子要求有據，扣除已領得犯罪被害人補償金30萬元，因此判黃男應賠償精神慰撫金70萬元。

黃男於2020年9月22日上午，在竹東鎮沿河街河濱公園的伯公廟廁所附近飲酒，見女子小華(化名)外觀與常人有異、如廁時不知將門閉鎖，知道她心智有損，竟尾隨女子進入廁所並上鎖，趁著她起身之時，以手摀住女子嘴巴、掐住脖子阻止呼叫，將其壓制在牆邊，對其撫胸、手指插入下體及肛門指姦得逞，除了讓小華身心受創，更害得感染披衣菌，而小華也因造成創傷症候群，會不自覺撥手指皮，十指幾乎變形，黃男因此遭求償100萬元。

黃男坦承犯行。新竹地院刑事法庭亦於2020年審理終結，依對心智缺陷之人犯強制性交罪，累犯，對黃男判處7年6月。

民事庭法官審酌，黃男明知女子為心智缺陷之人，卻以強暴手段，對其強制性交得逞，顯已侵害原告之身體、貞操及性自主權決定權，且屬情節重大，依規定請求賠償非財產上之損害，洵屬有據。考量黃男為除草雜工、2019年度無任何所得，名下亦無任何財產資料等情，認女子請求賠償精神慰撫金100萬元，尚屬適當，應予准許，扣除已領得犯罪被害人補償金30萬元，依現行犯罪被害補償規定，需扣除補償金額，不得重複求償，因此判黃男應賠償精神慰撫金70萬元。

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