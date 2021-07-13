男網友「指交」紅腫痛爆！自曝染性病？　泌尿女醫打臉：不可能

▲張美玉醫師表示，女性陰道有不少細菌，所以「指交」後別忘要清洗。（圖／達志／示意圖）

記者吳奕靖／高雄報導

日本有位民眾透過「推特」發文表示，他幫女伴指交後，右手痛到睡不著，被醫生診斷為性病，還附上一張手指紅腫的照片來佐證。文章一發出，立刻引發網友討論。不過，國內知名泌尿科女醫師張美玉看過照片後，非常肯定不是「性病」，而是傷口被細菌感染的「蜂窩性組織炎」。

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泌尿科女醫師張美玉一看照片，當即判斷是「蜂窩性組織炎」，而非性病。張美玉進一步解釋，這名日本男網友應該是手指有傷口，加上女伴陰道中有細菌，像是金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等，因此造成的細菌感染。

她強調，醫學上的「性病」有非常明確的定義，若這位男網友是因為「淋病」造成的蜂窩性組織炎，才能稱為「性病」，但淋病只會感染在黏膜的地方，手指沒有黏膜。

張美玉舉例，口交會造成喉嚨的淋病，肛交會造成肛門裡頭的黏膜，性交是造成陰道裡頭的黏膜，絕對不會在手指，不過，「淋病會透過血液去感染我們的關節腔，這叫淋病關節炎，光是國內健保因為淋病分類就有二十幾種，但就是沒有所謂淋病的蜂窩性組織炎。」

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉也提醒，進行指交後，一定要洗手，或對手部進行消毒，因為女性陰道中有不少細菌。像這名日本男網友，先前幫女伴進行指交後，隔天右手開始紅腫發痛，甚至嚴重到難以入睡。

日本男網友貼出的患部照片明顯可見，中指延伸到手背處明顯紅了一大塊，被日本醫師診斷是得了性病，而且是從指甲縫被感染。

男網友表示，他沒想到會因為指甲剪得太深而得性病，紅腫還擴散到手臂、下巴等其他部位，讓他產生心理陰影，不敢再為女性進行指交。

貼文發出至今已經獲得5.2萬人按讚、1.1萬次轉推，上百名網友留言稱，「好可怕，從來不知道手指也會得性病！」、「雖然機率可能不到千分之一，但感覺還是有可能染病」、「我就是因為怕這樣所以才一直保持著童貞狀態」、「我以前用舌頭舔，結果扁桃腺周圍長腫塊，打了2天點滴」。

▼一名日本男網友聲稱自己指交後，手指部位感染性病。（圖／翻攝自推特／@saico_nanpa）

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