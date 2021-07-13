他幫女生指交竟「染性病」　整根手指紅腫痛爆！吸5萬網友圍觀

▲一名日本男網友聲稱自己指交後，手指部位感染性病。（圖／翻攝自推特／@saico_nanpa）

記者張寧倢／編譯

性行為能透過方式達到雙方歡愉，但清潔問題一直都是安全性行為的關鍵，有些人喜歡用手指進行指交，而日本一名男網友先前發文分享慘痛經驗表示，因為自己指甲剪得太多、甲床些微外露，替女伴指交過後，右手便痛到睡不著，竟然被醫生診斷為性病。不過部分網友質疑這套說法，男子也未提供就醫診斷書佐證。

推特上的日本男網友@saico_nanpa於7日發文表示，自己先前幫女伴進行指交後，隔天右手開始紅腫發痛，甚至嚴重到難以入睡，而且他還在文中附上患部照片，果真可以看見中指延伸到手背處明顯紅了一大塊，就醫之後，竟然被醫生診斷是得了性病，而且是從指甲縫被感染。

男子表示，沒想到會因為指甲剪得太深而得性病，紅腫還擴散到手臂、下巴等其他部位，讓他產生心理陰影，不敢再為女性進行指交。貼文發出至今已經獲得5.2萬人按讚、1.1萬次轉推，上百名網友留言稱，「好可怕，從來不知道手指也會得性病！」、「雖然機率可能不到千分之一，但感覺還是有可能染病」、「我就是因為怕這樣所以才一直保持著童貞狀態」、「我以前用舌頭舔，結果扁桃腺周圍長腫塊，打了2天點滴」。

不過也有網友發出質疑，「是什麼性病？說不出個病名嗎？」、「真是好笑，那你以後真的連手指都會戴套了嗎？」、「手指有可能得性病嗎？」、「這是編造出來的謊言，性病基本上不會透過手指傳染，就算手上有傷口，感染機會也是極低的」。

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