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張忠謀出席APEC會議　喊話讓台灣加入CPTPP

▲▼APEC領袖代表張忠謀出席「2021APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）

▲APEC領袖代表張忠謀出席「2021 APEC暨經濟領袖會議會後記者會」。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議（AELM），以視訊方式於12日晚間7時舉行完畢。總統府13日上午召開記者會說明，我國領袖代表張忠謀在會中除呼籲疫苗過剩國家應多幫忙疫苗不足的國家外，也強調台灣在亞太經濟的高度參與性。此外，張也表示，台灣在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色，也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

張忠謀在會議上致詞表示，紐西蘭要我們回應我們如何攜手在疫情下加入經濟復甦，第一，新冠肺炎還沒結束，我們可以把任一個目標，假如大家都可以自由地旅行不需要隔離、也沒有限制，假如能達到那個目標，「雖然還沒完全征服新冠肺炎，但也可以說是已經把他綜合了」。

「這個目標還沒達到。」張忠謀說，現在醫學的建議怎麼達到這目標？就是大家全世界人民都要打疫苗，至少60、70％都要打2劑，這是現在醫學的建議。

但張忠謀提到，有的國家是製造疫苗、有的國家是疫苗不夠，「我先預先講，這也是後來別的領袖講的問題，像美國、中國疫苗是捐出來，大部分國家都還是不夠，所以我昨天講，疫苗有過剩的國家應該多幫幫疫苗不夠的國家」。

「我在7月時曾表達疫苗不足的擔憂，由於美國、日本已吉數加本地企業以及機關的慷慨捐贈，當時的擔憂已經多少獲得緩解。」張忠謀說，到現在為止，中華台北也是透過數位工具控制疫情最為有效的國家之一、APEC成員之一，中華台北再次重申，願意分享其中的經驗幫助其他成員。

張忠謀表示，一旦我們達到自由旅行的目標，表示我們已經克服或至少綜合疫情，接著的挑戰就是自由貿易，「是受限關鍵性國家的自由貿易」。

張忠謀說，APEC成員在過去數十年透過自由貿易蓬勃發展，相較於過去，最近的自由貿易似乎多了一些條件，中華台北再次感到關切。我們相信大部分的條件，都有不良的後果，我們堅信只受限於關鍵性國家安全需求的自由貿易，才是每個APEC成員實現供應韌性及繁榮興盛的康莊大道。

接著張忠謀談到供應鏈韌性。他表示，半導體供應瓶頸的現象近期經常引起討論。晶片短缺的情況是需求遭到低估、天然災害發生、物流擁塞與數位需求激增等因素匯集而成，這也是為什麼會有晶片缺貨。雖然任何關鍵零組件的短缺都是一個嚴重的問題，「然而，包含自由貿易與自由競爭的自由市場，仍然是最好的解決方案」。

張忠謀說，事實上，因應近期晶片短缺而大幅提升晶片製造的產能，這個事實，正好體現了我們認為自由市場是解決短缺或過剩問題的最佳方案。包括自由貿易跟自由競爭的貿易市場。

「區域經濟整合使我們的經貿關係更加密切。」張忠謀表示，中華台北認為，我們的經濟發展高度依賴亞太地區的繁榮。因此，我們相信支持能夠深化經濟整合、促進高標準的貿易相關規則，並協助改善亞太地區人民生活的倡議。

「基於這些信念，我們已經申請加入CPTPP。」張忠謀表示，CPTPP是一項可以為區域發展帶來動力的全面協定—在促進可持續成長的同時實現貿易和投資自由化。中華台北在全球高科技供應鏈中扮演著不可取代的角色。我們也有高度透明的市場經濟，能夠並願意尊重CPTPP的高標準。

最後，張忠謀表示，感謝紐西蘭克服今年所有的挑戰順利主辦所有的APEC會議。我們相信今年在相關重點領域取得的成果將為今後的APEC議程奠定基礎。 我們同時感謝，也支持美國和秘魯分別提議將在 2023 年與 2024 年主辦APEC會議。對於明年由泰國主辦的APEC會議，我們也充滿期待。

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