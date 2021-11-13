蔡英文自爆「最愛宏都拉斯咖啡」　宏國總統加碼推銷這水果

▲蔡英文會見宏都拉斯總統葉南德茲伉儷訪團。（圖／翻攝蔡英文直播，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷12日應邀率團來台訪問，總統蔡英文13日上午在府內會見葉南德茲，豎起大拇指大讚「宏都拉斯咖啡是我的最愛」，葉南德茲也幽默地回應說，宏國咖啡確實是全世界最好的咖啡，並加碼推銷酪梨，「如果您（蔡英文）品嘗到，它也會變成您的最愛！」

蔡英文說，2017年她率團訪問宏國時，台灣農業技術團正在進行酪梨種苗的繁殖，現在不僅擴大種植面積，也建立起生產、行銷、採購的完整產業鍊；台宏也在經貿、教育領域深化交流，雙邊經貿金額也持續成長，目前台灣市面上白蝦主要來源，就是來自宏國，並指「宏都拉斯咖啡是我的最愛」，豎起大拇指笑說「great coffee！」

葉南德茲致詞時說，蔡英文品味非常高尚，這也是她為什麼會喜歡宏都拉斯的咖啡，「因為它確實是全世界最好的咖啡！」所以他們將繼續努力開發亞洲出口市場，作為全世界第五大咖啡出產國，也會更積極努力，並指希望拓展台灣酪梨市場，「如果您（蔡英文）品嘗到，它也會變成您的最愛！」

葉南德茲伉儷應我國政府邀請，在外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦、宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等人陪同下，於12日至14日期間率團來台訪問，祝賀台宏建交80週年。