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台宏建交80週年　蔡英文會見宏都拉斯總統：患難見真情的朋友

▲▼蔡英文會見宏都拉斯總統葉南德茲伉儷訪團。（圖／翻攝蔡英文直播）

▲蔡英文會見宏都拉斯總統葉南德茲伉儷訪團。（圖／翻攝蔡英文直播，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

我邦交國宏都拉斯月底將進行總統大選，外界高度關注台宏邦交是否亮紅燈，宏國總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）伉儷12日應邀率團來台訪問，被解讀藉此破除傳聞。總統蔡英文13日上午在府內會見葉南德茲，直言台宏建交80週年，此行意義非凡；葉南德茲也回應，「宏都拉斯進軍亞洲一定要透過台灣，同樣的，台灣要進軍拉丁美洲，一定是透過宏都拉斯」。

蔡英文除對葉南德茲伉儷表達歡迎，也談及這是疫情爆發以來，第一個來自拉丁美洲友邦的總統訪團，也是今年中華民國與宏都拉斯建交80週年，意義非凡，這幾年來雙方有很多互動，也透過元首互訪，一起創造合作新成果。

蔡英文談及，2017年她率團訪問宏國時，台灣技術團正在進行酪梨種苗的繁殖，現在不僅擴大種植面積，也建立起生產、行銷、採購的完整產業鍊；台宏也在經貿、教育領域深化交流，雙邊經貿金額也持續成長，目前台灣市面上白蝦主要來源就是來自宏國，並指「宏都拉斯咖啡是我的最愛」，豎起大拇指笑說「great coffee！」

蔡英文表示，感謝這幾年宏國力挺台灣參與，例如今年在COP26表達對台灣的支持，同時預祝宏國大選順利舉行，期待未來兩國繼續相互扶持，促進共同發展，並恭喜葉南德茲在任內完成Palmerola國際機場首航。

葉南德茲致詞時回應，此行是為表達「朋友之間患難見真情」的訊息，在區域情勢如此緊張之際，宏都拉斯來到這裡和台灣站在一起，台宏建交今年滿80週年，希望雙方關係在經貿、教育、科技領域更深化，「宏都拉斯進軍亞洲一定要透過台灣，同樣的，台灣要進軍拉丁美洲，一定是透過宏都拉斯」。

葉南德茲直言，相信兩國間簽署的貿易協定，能夠讓台灣進軍到一個超過1500萬人口的市場，希望台灣政府了解，宏都拉斯目前透過建設，希望成為拉丁美洲中心，已經完成道路興建，將太平洋、大西洋間超過400公里的道路連接起來，同時也擴建港口，將成為加勒比海地區最大的港口，在7小時內就可以將貨物從太平洋運載到大西洋。

葉南德茲表示，非常感謝台灣3個最重要的海運公司訪問團，與他一起參訪、研究開發該地區的重要計畫，希望這次參訪報告完成後，也能鼓勵台灣企業來宏都拉斯投資，此外，中美洲銀行也在這整個進程扮演重要角色；並談及感謝台灣政府協助，提升原本處於弱勢的水產產業，使其可以開發豐富的資源。

葉南德茲還說，蔡英文品味非常高尚，這也是她為什麼會喜歡宏都拉斯的咖啡，「它確實是全世界最好的咖啡！」所以他們將繼續努力開發亞洲出口市場，作為全世界第五大咖啡出產國，也會更積極努力，並指希望拓展台灣酪梨市場，「如果您（蔡英文）品嘗到，它也會變成您的最愛！」謝謝蔡英文成為宏國高品質咖啡代言人，希望未來她也能成為高品質酪梨的代言人。

另針對年底將舉行大選，葉南德茲說，除了希望一切順利，這也是人民再一次充分表達自己的意志，「希望可以表達兩國希望深化堅定友誼的意願不變」。

葉南德茲伉儷應我國政府邀請，在外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）夫婦、宏國總統府秘書長卡多納（Ricardo Cardona）夫婦、財政部長馬塔（Luis Mata）夫婦、總統府新聞部長卡絲媞優（Sandra Castillo）等人陪同下，於12日至14日期間率團來台訪問，祝賀台宏建交80週年。

▲▼蔡英文會見宏都拉斯總統葉南德茲伉儷訪團。（圖／翻攝蔡英文直播）

▲▼蔡英文會見宏都拉斯總統葉南德茲伉儷訪團。（圖／翻攝蔡英文直播）

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