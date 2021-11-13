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孕媽產檢驚見「寶寶染梅毒」恐失明　抓包丈夫在外玩很大

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻產檢「寶寶自己都染梅毒」，意外戳破老公在外偷吃。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名人妻在爆料公社App表示，她日前好不容易懷孕，家人都開心地準備迎接這個小小生命，她也會定期到醫院做產檢，不料日前的一次產檢結果卻發現，寶寶竟然感染了梅毒，最嚴重可能導致失明，也意外揭穿老公在外偷吃的事實，讓她十分悲痛。

原PO在爆料公社App中的匿名公社發文，表示她已經懷孕了幾個月，期間都會固定去醫院定期檢查，直到日前的一次產檢結果，讓她發現「我肚子裡的寶寶竟然感染梅毒，可能因此失明或傷害到腦部神經」。

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▲▼產檢驚見「寶寶染梅毒恐失明」孕媽得知超綠真相崩潰。（圖／翻攝自匿名公社）

▲人妻在匿名公社表示，老公在外偷吃，害她與寶寶感染梅毒。（圖／翻攝自匿名公社）

原PO回家後立刻詢問丈夫，才知道丈夫會利用出差的空閒時間，在外面進行性交易，因此才會得到性病，最後也把性病傳染給她與寶寶，「真的好氣我老公，你玩就玩，你得了性病，還要害我跟寶寶」。

她最後說，「老公哭著說是他的錯，他對不起我們，他會想盡辦法彌補，但這種問題要怎麼彌補？有些傷害是你永遠都無法彌補的」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「發情又不做安全措施的傢伙，真的太可惡了，希望妳跟寶寶能平安健康」、「偷吃之前都沒有想過家人，出事了才想要彌補」、「祈禱寶寶平安無事」、「可以換下一位了」。

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