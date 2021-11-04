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老婆懷孕「一天抽半包」辯：前一胎沒事　父見缺陷兒崩潰喊離

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲家中有新生命誕生，但有位準爸爸卻開心不起來。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者謝欣辰／綜合報導

家庭有新生命誕生，應該是眾人皆喜的事，但卻有位爸爸開心不起來。一位網友在《匿名公社》分享，自己又當爸爸了，但卻開心不起來，主要原因就是老婆的菸癮實在太大了！

原PO表示，老婆在懷孕前就有很大的菸癮，就算懷孕還是改不了，「有次鄰居看到她趁我去上班，光明正大地在沙發上吞雲吐霧，重點那時候已經懷孕快八個月了」，為此原PO還與老婆大吵一架。

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原PO說道，自己不斷地跟老婆提醒，抽菸會危害孩子，「像是準媽媽在懷孕期間抽菸，尼古丁會提高孕婦血中鉛濃度，經由胎盤傳給胎兒並造成血管收縮，讓胎兒氧氣供給量減少」就會影響到智力發展及成長發育的問題。

菸。（圖／達志影像）

▲老婆菸癮太重，二手菸也讓原PO與小孩都受到影響。（圖／達志／示意圖）

原PO無奈，「連二手菸會釋放7,000種以上的化學物質，其中的致癌物質對我跟大兒子也會造成影響，都跟她講過了」並表示因為老婆愛抽菸的習慣，小孩只要感冒就會很嚴重，甚至咳到心臟痛而住院。

但讓原PO沒想到的是，講了這麼多道理給老婆聽，竟得到「我懷老大時也抽菸不也沒事？我懷孕前是一天一包，現在一天才半包應該沒差吧」的回覆，還罵原PO是「大驚小怪」！

直到女兒出生時，被醫生檢查出心臟缺陷，龐大的手術費和消耗的時間，讓不斷從醫院往返的原PO精疲力盡，「我真的很想拋下一切跟老婆離婚，但又不能這樣做，這樣我二個孩子該怎麼辦？」原PO崩潰說道，「我壓力真的很大...非常大！」

貼文一出，引發網友討論，「菸癮凌駕母愛之上，愛自己勝過給孩子一個健康的身體」，「她比較愛自己」，「怕是小孩五歲前會得到川崎症」，但也有一部分網友覺得原PO不能全然怪老婆，「老婆你選的，精子你射的，怪誰」，「只能說老婆是自己選的」，「結婚前你應該就知道她有抽菸的習慣吧！現在要她懷孕時能先戒菸，應該很難的，我身邊也有這樣的朋友，我們也勸過，但是都沒用，真的會很無奈！」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

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懷孕菸癮二手菸

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