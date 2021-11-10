13歲妹「肚子瘋長15kg」快爆開！媽以為她只是胖　醫歎有生命危險

▲13歲少女肚大如懷孕。（圖／翻攝自第一現場）

記者鄭思楠／綜合報導

13歲少女肚大如懷孕，腹痛難忍，竟隱藏巨大威脅！大陸一少女小雪（化名）今年才13歲，體重卻高達72.5公斤，尤其是她的腹部高高隆起，經過多番問診，困擾一家人2年之久的「肚子之謎」，近日終於解開了。

據《半島晨報》報導，母親最近發現，自己的女兒小雪肚子不僅大得不太正常，體重甚至比部分成年人還重。

剛開始，母親以為女兒只是肥胖，直到有一天小雪腹部疼痛，甚至已經到無法平躺睡覺，也無法直立坐著的程度，趕緊帶女兒去醫院就診。拍片結果顯示，小雪肚子裡面有個東西，竟然比一對雙胞胎還要大。

▲醫生為她做手術。（圖／翻攝自第一現場）

原來，小雪腹中有個巨大卵巢囊腫，在醫院進一步檢查後，醫生驚訝地發現，巨大的囊腫幾乎佔滿了她的整個腹腔，壓迫到腹腔的大血管、消化道和呼吸系統，影響呼吸，不及時手術會有生命危險。

想摘除這個囊腫難度不小，經過手術，醫生從小雪腹中抽出1.6升囊液，孩子保住了70%的生育功能。術後的小雪，體重相比之前足足輕了15公斤，現已順利出院回家休養。

醫生提醒，卵巢囊腫是婦科常見腫瘤，發病率佔所有卵巢疾病的20%，多見於育齡期婦女，但少女患病的可能性也不能忽略，如果孩子體重突然發生較大變化，一定要提高警惕，最好將孩子帶到醫院就診。

▼醫生從小雪腹中抽出1.6升囊液。（圖／翻攝自第一現場）