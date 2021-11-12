歌仔戲結合偶戲及特技精采絕倫　《傳藝白鷺鷥》11／19恢復踩街

▲▼《傳藝白鷺鷥》11/19恢復踩街，要讓遊客驚艷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭鄉間常見的白鷺鷥，不但躍上宜蘭傳藝園區的舞台，還會唱歌仔戲！以台語歌謠《西北雨》貫穿，融合傳統歌仔戲、當代偶戲、特技的《傳藝白鷺鷥》是傳藝新推出的駐園大戲，破天荒邀請悟遠劇坊、無獨有偶劇團、藝想台灣劇團三團聯演，並於11/19恢復踩街，精采絕倫藝術表現，讓人耳目一新！

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《傳藝白鷺鷥》一開場，色彩繽紛的大型動物戲偶就在《江湖調》、《五工工》、《車鼓調》中輪番上陣，可愛造型吸引大小朋友拍照拍不停；小白鷺鷥在學飛時遭遇風神（獅）、雷神（豹）、雨神（虎）形成的猛烈西北雨，特技演員的甩鞭爆響與武術，更讓全場觀眾驚呼連連。

「西北雨直直落，白鷺鷥來趕路，翻山嶺過溪河，找無巢跌一倒，日頭暗怎樣好，土地公土地婆，做好心來照路，西北雨直直落。」《西北雨》是大朋友小朋友都能琅琅上口的台語民謠，宜蘭傳藝園區全新駐園大戲《傳藝白鷺鷥》就是發想自西北雨的第二段歌詞，全劇演繹台灣溫暖恬適的鄉間風情以及小白鷺鷥「小白」的成長故事，且看小白遭遇猛烈西北雨、緊張害怕之際，如何透過土地公與土地婆以及現場觀眾的幫助，勇敢張開翅膀飛翔，找到回家的路。

全聯善美的文化藝術基金會集結宜蘭縣在地表演團隊－無獨有偶劇團、悟遠劇坊、藝想台灣劇團共同創作，巧妙融合當代偶戲、歌仔戲與舞蹈特技，跨域多元、懷舊又創新，為宜蘭傳藝園區帶來全新駐園表演形式。然而平時各擅勝場的劇團要在台上共演，最大的挑戰就是語言和工作模式快速切換，為了讓遊客輕鬆欣賞且易懂、創造更多歌仔戲新觀眾，演員講對白用國語、唱歌仔戲用台語，還要一邊操作戲偶一邊跳群舞，對演員功力可謂一大考驗。

《傳藝白鷺鷥》全劇取材豐富、編曲動聽，曲調包含《江湖調》、《都馬調》、《錦什》、《七字》、《藏調》等，並融入《西北雨》、《白鷺鷥》、《丟丟銅》、《牛犁歌》等台灣民謠，還串入了摸春牛的吉祥話，讓民眾重溫耳熟能詳的歌謠，喚起農村生活的記憶，勾織您我共同的生命體現，讓各年齡層的觀眾都能在劇中享受溫馨、趣味、共鳴與感動，尤其疫情趨緩下更將於11月19日起恢復踩街遊行，來到宜蘭傳藝可千萬不要錯過《傳藝白鷺鷥》的演出。

《傳藝白鷺鷥》節目資訊：

演出團隊：無獨有偶、藝想台灣、悟遠劇坊

演出日期：即日起至2023/2/24

演出時間：10:30、14:00 （一場約40分鐘）

演出地點：（晴天踩街） 魯班街→廟埕廣場→文昌街→臨水劇場

（雨天定點） 臨水劇場定點演出

入場方式：現場排隊