　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歌仔戲結合偶戲及特技精采絕倫　《傳藝白鷺鷥》11／19恢復踩街

▲▼《傳藝白鷺鷥》11/19恢復踩街，要讓遊客驚艷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲▼《傳藝白鷺鷥》11/19恢復踩街，要讓遊客驚艷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭鄉間常見的白鷺鷥，不但躍上宜蘭傳藝園區的舞台，還會唱歌仔戲！以台語歌謠《西北雨》貫穿，融合傳統歌仔戲、當代偶戲、特技的《傳藝白鷺鷥》是傳藝新推出的駐園大戲，破天荒邀請悟遠劇坊、無獨有偶劇團、藝想台灣劇團三團聯演，並於11/19恢復踩街，精采絕倫藝術表現，讓人耳目一新！

▲▼《傳藝白鷺鷥》11/19恢復踩街，要讓遊客驚艷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《傳藝白鷺鷥》一開場，色彩繽紛的大型動物戲偶就在《江湖調》、《五工工》、《車鼓調》中輪番上陣，可愛造型吸引大小朋友拍照拍不停；小白鷺鷥在學飛時遭遇風神（獅）、雷神（豹）、雨神（虎）形成的猛烈西北雨，特技演員的甩鞭爆響與武術，更讓全場觀眾驚呼連連。

「西北雨直直落，白鷺鷥來趕路，翻山嶺過溪河，找無巢跌一倒，日頭暗怎樣好，土地公土地婆，做好心來照路，西北雨直直落。」《西北雨》是大朋友小朋友都能琅琅上口的台語民謠，宜蘭傳藝園區全新駐園大戲《傳藝白鷺鷥》就是發想自西北雨的第二段歌詞，全劇演繹台灣溫暖恬適的鄉間風情以及小白鷺鷥「小白」的成長故事，且看小白遭遇猛烈西北雨、緊張害怕之際，如何透過土地公與土地婆以及現場觀眾的幫助，勇敢張開翅膀飛翔，找到回家的路。

▲▼《傳藝白鷺鷥》11/19恢復踩街，要讓遊客驚艷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

▲▼《傳藝白鷺鷥》11/19恢復踩街，要讓遊客驚艷。（圖／全聯善美的文化藝術基金會提供，下同）

全聯善美的文化藝術基金會集結宜蘭縣在地表演團隊－無獨有偶劇團、悟遠劇坊、藝想台灣劇團共同創作，巧妙融合當代偶戲、歌仔戲與舞蹈特技，跨域多元、懷舊又創新，為宜蘭傳藝園區帶來全新駐園表演形式。然而平時各擅勝場的劇團要在台上共演，最大的挑戰就是語言和工作模式快速切換，為了讓遊客輕鬆欣賞且易懂、創造更多歌仔戲新觀眾，演員講對白用國語、唱歌仔戲用台語，還要一邊操作戲偶一邊跳群舞，對演員功力可謂一大考驗。

《傳藝白鷺鷥》全劇取材豐富、編曲動聽，曲調包含《江湖調》、《都馬調》、《錦什》、《七字》、《藏調》等，並融入《西北雨》、《白鷺鷥》、《丟丟銅》、《牛犁歌》等台灣民謠，還串入了摸春牛的吉祥話，讓民眾重溫耳熟能詳的歌謠，喚起農村生活的記憶，勾織您我共同的生命體現，讓各年齡層的觀眾都能在劇中享受溫馨、趣味、共鳴與感動，尤其疫情趨緩下更將於11月19日起恢復踩街遊行，來到宜蘭傳藝可千萬不要錯過《傳藝白鷺鷥》的演出。

《傳藝白鷺鷥》節目資訊：
演出團隊：無獨有偶、藝想台灣、悟遠劇坊
演出日期：即日起至2023/2/24
演出時間：10:30、14:00 （一場約40分鐘）
演出地點：（晴天踩街） 魯班街→廟埕廣場→文昌街→臨水劇場
（雨天定點） 臨水劇場定點演出
入場方式：現場排隊

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
恐怖公車安全門突打開！　高一女被拋出
快訊／李韋霖「車床小開」父母現身！　道歉喊：看新聞才知闖禍
Timberland特價了！下殺2730元　防水冬天必備
快訊／北車男狂嗆「要殺陳時中」：我有帶刀不要戴口罩！
這款「蜂蜜飲」驗出肝毒成分！　食藥署：全數下架
蘋果推新專利！　戴著才能看見iPhone內容
把人打成植物人！「父母脫產」沒錢賠　律師轟：要生就不要生廢物

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

我也喜歡你！12星座的「曖昧暗示」　雙魚直接牽手、巨蟹狂獻殷勤

南韓「艾多美蜂蜜飲」驗出肝毒成分　國人3年吃喝掉逾1000公噸

歌仔戲結合偶戲及特技精采絕倫　《傳藝白鷺鷥》11／19恢復踩街

毒性超強！世界百大入侵種海蟾蜍首現蹤台灣　南投緊急獵捕77隻

世新比賽歌單竟有中共宣傳歌　校方：廠商收錄、沒指定歌曲

一直被說「很可愛」！30歲OL爆氣喊：到底想怎樣　兩派戰翻

重陽敬老金柯文哲欲提覆議　應曉薇：「別對北市老人二度傷害」

流感疫苗已打384萬劑！11／15開放第二階段「50~64歲可打」

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

瘦子買5房透天厝「結婚算夠用」　曝內部格局：我沒蓋游泳池喔XD

活到90歲第一次摸「像牛的大狗」　路人阿公滿足笑親吐1句話有洋蔥

聘金多少合理？他手握「4大疊千元鈔票」嘆：結婚花光積蓄

打高端想出國｢要混打2劑國際疫苗｣！　PTT全驚喊：四劑帝國

我也喜歡你！12星座的「曖昧暗示」　雙魚直接牽手、巨蟹狂獻殷勤

南韓「艾多美蜂蜜飲」驗出肝毒成分　國人3年吃喝掉逾1000公噸

歌仔戲結合偶戲及特技精采絕倫　《傳藝白鷺鷥》11／19恢復踩街

毒性超強！世界百大入侵種海蟾蜍首現蹤台灣　南投緊急獵捕77隻

世新比賽歌單竟有中共宣傳歌　校方：廠商收錄、沒指定歌曲

一直被說「很可愛」！30歲OL爆氣喊：到底想怎樣　兩派戰翻

重陽敬老金柯文哲欲提覆議　應曉薇：「別對北市老人二度傷害」

流感疫苗已打384萬劑！11／15開放第二階段「50~64歲可打」

37歲曾沛慈秘戀機車男1年　趕舊愛王家梁進度：繼續努力

美西、美東線運價雙漲SCFI回升　國際資金放空貨櫃三雄疑為低接吃貨

海鮮替代肉片、加湯請加水！營養師教你「火鍋吃不胖」7撇步

今晚又加班了！到家1分鐘輕鬆上菜的秘訣　讓毛孩吃得營養滿足

「根本就在販賣恐懼」　王婉諭批新黨：以能源議題包裝統戰思想

韓女歌手無預警走下舞台「嘴對嘴親吻粉絲」！全場嗨爆了

聯盟宇宙還在擴張…《LOL》節奏遊戲登場　化身希格斯搞爆破藝術

營業到凌晨！台南浪漫露營風咖啡廳　吃布朗尼享受深夜甜點時光

美國Subway被告上法院　鮪魚產品樣本「驗出雞豬牛DNA」

超胸直播主賺千萬翻身！老公2周賭輸600萬　她淚訴：才剛買房

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

生活熱門新聞

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

差1字遭出征！「百佳食品」奇招神化解

瑪莎惡少會被關？他洩劇情走向：連賠償金都不用付

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

入夜暴跌10度　雲系蓋滿3區轉雨

瑪莎惡少家業百桂食品起底！廣告不實2度遭罰

台南名店他狂打29通訂位！當地人求低調

陳勁豪媽媽「鬧來鬧去就正常啊！」　PTT怒噴爆

高端開放混打！網傻眼：這跟重打差在哪

陳時中聚餐地點找到了！媒體人驚：老司機懂玩

陳勁豪是年盈淨水小開！名醫爆「和他爸交手過往」

更多熱門

相關新聞

宜蘭市Yes！券再加碼　加送200組

宜蘭市Yes！券再加碼　加送200組

宜蘭市公所推出的「好市成雙購物季」，在11/5、6配合光棍節活動中，現場總計2800張的「Yes!券」為東門夜市帶來滿滿人潮，線上300組名額的（光棍來預約）更是在11/5晚間6點整一開放，不到一分鐘即額滿。為回饋民眾熱情參與，市長江聰淵再加碼，11/17晚間7時30分線上加碼送出200組Yes！券。

5歲女童遭逼舔尿、凌虐滿身傷！悲慘現況曝

5歲女童遭逼舔尿、凌虐滿身傷！悲慘現況曝

「樹吊白布套」恐怖畫面曝　網驚呆：直接漏尿

「樹吊白布套」恐怖畫面曝　網驚呆：直接漏尿

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹　當地人嚇壞

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹　當地人嚇壞

砂石車對撞擋路　蘇花公路114.9公里處雙向管制

砂石車對撞擋路　蘇花公路114.9公里處雙向管制

關鍵字：

宜蘭傳藝白鷺鷥踩街

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

偶像女星爆惡意停業「捲款逃」！詐騙惡行全被揭

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

快訊／好消息！遭惡煞痛毆男大生脫離險境

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面