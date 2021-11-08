宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹！當地人驚揭真相：嚇到漏尿了

▲宜蘭小路驚現「白衣人」吊樹，嚇壞路過鄉親。（圖／原PO授權提供）

記者柯沛辰／宜蘭報導

真的嚇死人！宜蘭一名男子近日半夜經過某條小路，遠遠看見樹上吊著一整排的「白衣人」，當場有些心驚，直到後來鼓起勇氣靠近查看，才發現是套著袋子的香蕉樹，讓他哭笑不得，決定拍下現場，提醒路過鄉親「免驚」，意外引起網友熱議。

原PO在臉書社團「宜蘭知識+」貼出照片，從中可見夜色漸深，路燈照映在馬路上，但一旁的樹上竟掛著數個「白衣人」，乍看猶如命案現場，讓他看完不禁幽幽說道，「我想，還是分享一下，避免路過的人一樣被嚇到..五結靠近羅東...」

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▲原PO錄下整條路的情景，可見樹上掛了一整排的「白衣人」。（圖／原PO授權提供）

許多網友紛紛留言，「原PO好善良」、「這遠遠看到真的不敢過去」、「這可以報警了吧」、「經過直接漏尿」、「半夜經過，隔天都應該會跑去收驚吧」、「7月的話就刺激了」、「原來是三蕉黨」、「這會嚇到，還好你提醒」，還有人疑問「香蕉要防寒嗎？」、「萬聖節不是過了嗎？」

有專業網友解答，「快了快了，再過幾個月就割下來了」、「香蕉樹無誤」、「套袋割下來會乾淨很多，不然裡面很愛有蜘蛛網蝸牛之類的」，但也有家長膽戰心驚，「我前幾天載小孩上課，也被嚇到，還好是早上，數量還不少，短時間不走那，免得要去收驚！」

對此，原PO受訪時表示，拍攝地點位於福和一路、打那岸圳旁，當時他買晚餐經過，看到一整排的「白衣人」，心想一般人半夜看到肯定會嚇到，所以才拍下分享在宜蘭社團，想說讓鄉親有個心理準備，不至於路過受到驚嚇。

事實上，屏東縣萬丹鄉、宜蘭縣員山鄉過去都曾有類似案例，讓不少民眾不約而同想到恐怖電影《暫時停止呼吸》中「湘西趕屍」的廠警，所幸掀開白布後證實是「虛驚一場」，只是辦完活動後被收起的棚架。

▼2017年萬丹紅豆節活動後，街頭夜晚出現「湘西趕屍」奇景，但其實是收起的棚架。（圖／翻攝自臉書社團／屏東縣萬丹鄉交流地）

▼宜蘭員山公園去年也有類似場景，一樣是棚架「作祟」。（圖／翻攝臉書社團／宜蘭知識+）





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