5歲女童遭保母逼舔地上尿、凌虐滿身傷！「開顱3次」悲慘現況曝光

▲無照保母夫妻凌虐5歲女童，一審分別遭判刑8、9年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

曾姓無照保母與許姓丈夫今年2月1日起，以每月2萬收費，全天候照顧5歲蘇姓女童，豈料，2人竟以扯頭髮、用腳踹踢身體、逼倒立等方式凌虐女童，且還逼女童舔地上的尿、長時間挨餓，造成女童頭部、下體等多處重傷，且患有水腦症，雙眼失明、無法自行進食、失去語言能力、半身癱瘓。一審宜蘭地院依妨害幼童發育致重傷害罪，分別將夫妻倆各判8年、9年，全案上訴中。對此，女童的近況曝光，目前已歷經三次開顱手術，但是失明且失去語言能力、癱瘓。

疑似是女童親人的女網友日前在臉書「爆料公社公開版」發文表示，「人家蘇妹妹才五歲好好的人生一輩子被你們毀了，也是當人家父母的，打別人孩子打成殘廢真的很可惡！」而這對保母夫妻在交保後，隨即變賣房產，帶著女兒轉學躲在蘇澳，也讓律師質疑是否脫產，有本事欺負小孩子、花大錢交保、請律師，沒本事出來跟蘇妹妹道歉？

網友還提到，目前蘇姓女童歷經三次重大開顱手術，每個禮拜需要定期回診復健，以及語言治療，第一次、第二次把腦部血塊取出，並把頭蓋骨拿起來裝引流管，第三次引流管把頭蓋骨放回去，因腦傷太嚴重導致失明，一輩子要裝引流管、癱瘓需要人攙扶才有辦法行走，且失去語言能力。「不管是托育、幼兒園、或給家人帶，每個爸媽花錢都希望孩子得到好的照顧，打成這樣生活無法自理，兇手獄中表現良好是否關個四五年假釋出來有可能禍害別人？為何虐童犯的孩子不用進行安置？難道不會成為下一個受害者嗎？蘇妹妹的人生呢？有重來的機會嗎？」

▲5歲女童近況曝光。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社公開版」）

回顧這起事件，一審判決指出，曾姓無照保母與許男今年2月1日起，受雇全天候照顧5歲蘇姓女童，然而，2人因認為女童難以管教，不顧女童身體發育尚未完全且脆弱，先是多次猛力拉扯女童頭髮、以腳踹踢其身體還折手，接著抓住女童雙腳使其倒立後搖晃，並打女童巴掌、以塑膠管毆打身體。

誇張的是，曾女還喝令女童趴在地上舔尿、長時間讓女童挨餓，事後竟傳訊給丈夫「我叫他她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」、「人餓到一個程度求生本能會求饒」、「還要讓她餓嗎......」、「好想搞新的東西玩他哦」。3月5日，女童口吐白沫倒地，經送醫後，被診斷出頭部至下體都重傷，其中腦部傷害部分已導致水腦症。女童4月7日出院，但雙眼失明、無法自行進食、無法言語、半身癱瘓陷入極重度身心障礙。

直到女童母親報警提告，事件因此曝光；然而，曾女、許男夫妻倆落網後均否認犯案，辯稱是女童好動、常四處蹦跳而重傷，但仍被依妨害幼童自然發育罪嫌起訴。案經審理，一審依妨害幼童發育致重傷害罪，分別將夫妻倆各判8年、9年，全案上訴中。