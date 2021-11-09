　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5歲女童遭保母逼舔地上尿、凌虐滿身傷！「開顱3次」悲慘現況曝光

▲▼女孩,女童,性侵,霸凌,性騷,虐待,虐童,性暴力。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲無照保母夫妻凌虐5歲女童，一審分別遭判刑8、9年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

曾姓無照保母與許姓丈夫今年2月1日起，以每月2萬收費，全天候照顧5歲蘇姓女童，豈料，2人竟以扯頭髮、用腳踹踢身體、逼倒立等方式凌虐女童，且還逼女童舔地上的尿、長時間挨餓，造成女童頭部、下體等多處重傷，且患有水腦症，雙眼失明、無法自行進食、失去語言能力、半身癱瘓。一審宜蘭地院依妨害幼童發育致重傷害罪，分別將夫妻倆各判8年、9年，全案上訴中。對此，女童的近況曝光，目前已歷經三次開顱手術，但是失明且失去語言能力、癱瘓。

疑似是女童親人的女網友日前在臉書「爆料公社公開版」發文表示，「人家蘇妹妹才五歲好好的人生一輩子被你們毀了，也是當人家父母的，打別人孩子打成殘廢真的很可惡！」而這對保母夫妻在交保後，隨即變賣房產，帶著女兒轉學躲在蘇澳，也讓律師質疑是否脫產，有本事欺負小孩子、花大錢交保、請律師，沒本事出來跟蘇妹妹道歉？

網友還提到，目前蘇姓女童歷經三次重大開顱手術，每個禮拜需要定期回診復健，以及語言治療，第一次、第二次把腦部血塊取出，並把頭蓋骨拿起來裝引流管，第三次引流管把頭蓋骨放回去，因腦傷太嚴重導致失明，一輩子要裝引流管、癱瘓需要人攙扶才有辦法行走，且失去語言能力。「不管是托育、幼兒園、或給家人帶，每個爸媽花錢都希望孩子得到好的照顧，打成這樣生活無法自理，兇手獄中表現良好是否關個四五年假釋出來有可能禍害別人？為何虐童犯的孩子不用進行安置？難道不會成為下一個受害者嗎？蘇妹妹的人生呢？有重來的機會嗎？」

▲▼ 宜蘭無照保母夫妻虐童遭判刑，近況曝光。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社公開版」）

▲5歲女童近況曝光。（圖／翻攝臉書社團「爆料公社公開版」）

回顧這起事件，一審判決指出，曾姓無照保母與許男今年2月1日起，受雇全天候照顧5歲蘇姓女童，然而，2人因認為女童難以管教，不顧女童身體發育尚未完全且脆弱，先是多次猛力拉扯女童頭髮、以腳踹踢其身體還折手，接著抓住女童雙腳使其倒立後搖晃，並打女童巴掌、以塑膠管毆打身體。

誇張的是，曾女還喝令女童趴在地上舔尿、長時間讓女童挨餓，事後竟傳訊給丈夫「我叫他她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」、「人餓到一個程度求生本能會求饒」、「還要讓她餓嗎......」、「好想搞新的東西玩他哦」。3月5日，女童口吐白沫倒地，經送醫後，被診斷出頭部至下體都重傷，其中腦部傷害部分已導致水腦症。女童4月7日出院，但雙眼失明、無法自行進食、無法言語、半身癱瘓陷入極重度身心障礙。

直到女童母親報警提告，事件因此曝光；然而，曾女、許男夫妻倆落網後均否認犯案，辯稱是女童好動、常四處蹦跳而重傷，但仍被依妨害幼童自然發育罪嫌起訴。案經審理，一審依妨害幼童發育致重傷害罪，分別將夫妻倆各判8年、9年，全案上訴中。

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
陳為民賞王家梁一巴掌！　「眼角膜脫落」急就醫
成都現1傳13「超級傳播者」　碰到電梯、辦公室也感染
5歲女童遭逼舔尿、頭部下體重傷！　悲慘現況曝
還會更冷！這天最低「剩13°C」　回暖時間出爐
羅明才拋「建安全的核五」　蘇貞昌一句話讓他傻眼
iPhone用戶躺著、坐著「FB都知道」　研究員：建議刪掉
女星切掉整條大腸！「3周上一次大號」痛到送醫
對30名女童下手！　台南狼師判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老是巧遇載國中女生上學　偷摸胸部給500

宜蘭醫院前院長遭控收紅酒禮盒收受廠商賄賂　無罪確定

高雄男挨騙130萬！20歲屁孩當車手　貼「撒隆巴斯」原因曝光

5歲女童遭保母逼舔地上尿、凌虐滿身傷！「開顱3次」悲慘現況曝光

一刀斃命！越籍男酒後「刺殺前雇主」躲廁所遭逮　一審判決出爐

資深優良教師竟是狼！台南狼師對女童伸狼爪10次判刑定讞

花6萬5買吸塵器誆稱漏電！到處投訴求償...詐騙雙人組被起訴

辣妹都回來了！台中夜店復業　「爆乳、露背」女排隊進場超養眼

驚悚瞬間曝光！他酒駕「開砂石車上蘇花」…擦山壁猛撞2車釀2傷

「樹吊白布套」恐怖畫面曝　網驚呆：直接漏尿、真的會嚇死

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

老是巧遇載國中女生上學　偷摸胸部給500

宜蘭醫院前院長遭控收紅酒禮盒收受廠商賄賂　無罪確定

高雄男挨騙130萬！20歲屁孩當車手　貼「撒隆巴斯」原因曝光

5歲女童遭保母逼舔地上尿、凌虐滿身傷！「開顱3次」悲慘現況曝光

一刀斃命！越籍男酒後「刺殺前雇主」躲廁所遭逮　一審判決出爐

資深優良教師竟是狼！台南狼師對女童伸狼爪10次判刑定讞

花6萬5買吸塵器誆稱漏電！到處投訴求償...詐騙雙人組被起訴

辣妹都回來了！台中夜店復業　「爆乳、露背」女排隊進場超養眼

驚悚瞬間曝光！他酒駕「開砂石車上蘇花」…擦山壁猛撞2車釀2傷

「樹吊白布套」恐怖畫面曝　網驚呆：直接漏尿、真的會嚇死

馬思純「身材圓一圈」驚傳懷孕　好友發文曝現況：她在養身體

樂透沒中獎太失望！男肉刀斬首媽媽　「屍塊放冰箱」全身血在街上

大安區價量齊揚行情回升　新建案1缺陷買氣不如老名宅

警涉吃案遭拔官又被監院彈劾　葉毓蘭：違反一事不二罰

陳為民打耳光「王家梁眼角膜脫落」　他臉漲紅...拍完戲才就醫

快訊／鴻海結合元宇宙熱潮　打造「科技日虛擬實境展」正式上線！

林昶佐提走私動物先收容再安樂死　蘇貞昌不認同：不得已也很痛苦

老是巧遇載國中女生上學　偷摸胸部給500

宜蘭醫院前院長遭控收紅酒禮盒收受廠商賄賂　無罪確定

成都現1傳13「超級傳播者」　電梯、辦公室接驗出環境病毒感染

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

社會熱門新聞

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

成大醫學生被爆代刀嗆：沒本事就閉嘴

學霸觀落陰回不來　專家：他還有救

小六女涉集體行竊！被害家長要告

台中夜店復業「爆乳、露背」辣妹都回來了

19歲淡水男騎車自摔昏迷　送醫命危

通訊行找不到顧客　竟假報案「有人輕生」

斯文男住院認識60歲婦人　竟趁借廁所掐脖性侵

華山分屍兇手「逃過死刑」驚傳重大瑕疵　鑑定程序未完就急宣判

公務員鑽免刷卡簽到漏洞　2年A加班費3萬元

即／新北女騎士突遭車輾　送醫搶救回

小六女到學妹家玩捉迷藏　當鬼半年偷數萬元

26歲男衝新北社區轟5槍！遭檢聲押禁見

更多熱門

相關新聞

「樹吊白布套」恐怖畫面曝　網驚呆：直接漏尿

「樹吊白布套」恐怖畫面曝　網驚呆：直接漏尿

宜蘭五結鄉一香蕉園出現疑似有人上吊讓人夜晚經過會嚇死之景！網友在《宜蘭知識＋》PO文：「我想，還是分享一下，避免路過的人一樣被嚇到..五結靠近羅東.，吊掛白布套」，照片PO出，引起熱議說：「「直接漏尿、這真的會嚇死....」、「難道不能用別的顏色嗎」、「總覺得會變打卡景點！」、「難道不能用別的顏色嗎」。

討好婆婆買房同住　一句話讓媳心死

討好婆婆買房同住　一句話讓媳心死

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹　當地人嚇壞

宜蘭小路驚見「白衣人」吊樹　當地人嚇壞

被屁孩踹5腳！重機妹怒「這台比你家車貴」　價格曝光

被屁孩踹5腳！重機妹怒「這台比你家車貴」　價格曝光

砂石車對撞擋路　蘇花公路114.9公里處雙向管制

砂石車對撞擋路　蘇花公路114.9公里處雙向管制

關鍵字：

宜蘭虐童保母現況曝光上訴一審爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

星巴克11／8起「連5天」買一送一

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面