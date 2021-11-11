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宜蘭市Yes！券再加碼　雙雙對對與國家級邊緣人都有機會

▲宜蘭市Yes！券再加碼，加送200組。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭市Yes！券再加碼，加送200組。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「市長來加碼啦！」宜蘭市公所推出的「好市成雙購物季」，在11/5、6配合光棍節活動中，現場總計2800張的「Yes!券」為東門夜市帶來滿滿人潮，線上300組名額的（光棍來預約）更是在11/5晚間6點整一開放，不到一分鐘即額滿。為了回饋民眾的熱情參與，宜蘭市長江聰淵特別提出加碼活動，將在11/17晚間7時30分於市長粉專直播，結合「1122雙雙節」與「國家級邊緣人」，線上加碼送出200組Yes！券。

宜蘭市長江聰淵表示，光棍節活動後收到許多熱情的回饋，希望加碼的聲音也不斷，因此配合1122雙雙節，並且安慰中央加碼券全部落空的朋友，推出線上加碼送券活動，只要於11/17（三）晚間7時30分，在市長粉專直播中留言並標註朋友，就有機會抽中東門夜市專屬的Yes！券，讓你跟家人朋友一起憑券消費逛夜市。

至於抽券資格則分成二大類，一者是（雙雙又對對），將抽出100組，憑身分證字號及（民國）出生年月日上有二碼同數字即可兌換（不需相鄰），1組可換2張，2組可換3張，3組可換4張，4組（含）以上一律5張，須注意的是，因為光棍節已經以「1」為主題，這次的（雙雙又對對）活動「11」是排除資格的。

另外「國家級邊緣人」則是為了安慰中央加碼券全數「摃龜」的朋友，只要你的身份證字號末二碼在「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」這27組之中，同樣有參與留言抽獎的資格，中選者每人可獲得2張Yes！券，一樣抽出100組，其中33、66、99由於同時符合（雙雙又對對）的資格，二種抽獎都可以參與，中獎機率加倍！

線上加碼活動留言抽獎自11/17（三）晚間7點30分起至11/18（四）晚間6時截止，獲通知的中獎者可於11/20（六）~11/22（一）這三天的每晚7時至10時間，在東門夜市管委會辦公室兌換，更多詳細活動資訊與辦法，將陸續公告於好市成雙購物季官網（https://2021yilan-shopping.hiweb.tw/），留言抽獎活動粉專請在Facebook搜尋「江聰淵」（ https://www.facebook.com/Yilan.Chiang ）。

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