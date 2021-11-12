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真子確定14日赴美！與小室圭展開紐約新生活　外界憂身心狀況

▲日本真子公主結婚。（圖／路透社）

▲真子和丈夫小室圭在10月底結婚。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

日本秋篠宮文仁親王長女真子和丈夫小室圭結婚後，正式改名為小室真子，兩人目前居住在東京都內的高級公寓裡，預計14日一同搭機飛往紐約定居。不過，真子結婚短短9天外公就病逝，加上小室圭未通過合格率高達80％的律師資格考，讓外界越來越擔心真子的身心狀況。

根據NHK報導，真子和小室圭婚後先暫時租下東京澀谷的一間高級公寓居住，目前也確定會在14日上午從羽田機場搭機前往紐約，準備展開婚後的新生活。事實上真子和小室圭的婚姻之路並不順遂，從小室圭母親欠債醜聞，導致婚事延宕近兩年之外，小室圭赴美攻讀法學院，卻未通過合格率高達80％的資格考，讓外界擔心兩人婚後的經濟狀況。

▲▼小室圭,真子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲真子經醫生診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD）。（圖／達志影像／美聯社）

有業界人士分析，由於考試沒通過，小室的年薪將從2200萬日幣（約新台幣500萬元）跌到600萬日幣（約新台幣146萬元），要在紐約生活確實有些吃力。儘管有日媒報導，小室真子赴美後將前往畫廊就職，但目前仍未被證實，因此在美國是否能賺錢養家還是疑問，直到小室圭明年2月重考通過前，兩人恐怕只能繼續吃老本。

此外，真子結婚短短9天後，她的外公、紀子妃的父親川嶋辰彥在醫院病逝，享壽81歲。當天紀子妃、真子以及佳子公主原本正在皇居的宮中三殿進行參拜並報告真子將與小室圭結婚一事，原本後續還有其他行程，隨後便立即更改行程趕赴醫院探視。

先前宮內廳在記者會上證實，真子因為接連發生在自己、家人及小室圭一家人身上種種誹謗中傷的事件，經醫生診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD），精神上非常痛苦。現在又加上婚後的各種不幸事件，讓外界越來越擔心真子的身心狀況。

►小室圭沒考上律師年薪剩1／3！2200萬→600萬　重考只能靠真子養
►真子公主婚後成平民　卻仍過「貴族生活」！買菜全由宮內廳代勞
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