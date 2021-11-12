抖音夯曲嗆「2035到台灣」瘋傳　蘇貞昌：台灣有能力應對侵襲

▲行政院長蘇貞昌備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國大陸社群平台抖音近期瘋傳《2035去台灣》一曲，歌詞提及「坐上那動車（動力車）去台灣，就在那2035年，去看看那情歌阿里山，還有那神奇的日月潭」。行政院長蘇貞昌12日在立法院備詢時表示，中國透過洗腦、網路新科技侵擾他國，但它逼得越近，台灣應對的力道就越強，強調台灣有足夠能力掌握資訊、應對侵襲。

民進黨立委林宜瑾今天上午質詢時問及，國防部「國防報告書」揭露從2019年國軍資安防護管理中心掌握到14億餘次網路異常狀況，甚至在台灣培養在地協力者，最近抖音瘋傳歌曲嗆聲「2035年要到台灣」，政府應該怎麼應對？

蘇貞昌說，中國始終不放棄武力奪取台灣，蔡政府日以繼夜、不敢鬆懈地守護國家，對於周邊國家任何時間起飛的飛機都掌握得清清楚楚，「逼得越近，我們應對的力道就越強」，台灣有足夠能力掌握資訊、應對侵襲。

蘇貞昌談及，中國透過洗腦、網路新科技侵擾其他國家，無所不用其極，台灣在第一線非常小心應對，近期歐洲議會訪團特別取經防堵假訊息作法，全民也應該有共識：中國始終不放棄武力侵犯台灣，只有自己小心防範，才不會讓中國得逞。

林宜瑾追問，近期爆出清大遭中共機構滲透多年爭議，這是不是只是個案？對此，教育部長潘文忠解釋，經教育部、陸委會、經濟部實地了解，發現確實有這樣的基金會和辦公室，現已要求學校應該主動掌握資訊。