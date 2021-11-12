百桂停業「最衰小的是員工」　網抖猜背後劇本：依舊有錢賺

▲張父直言，最壞打算要把公司收起來。（圖／記者唐詠絮攝）



網搜小組／劉維榛報導

瑪莎惡少張敦量將男大生打到重傷昏迷，不僅前途毀了，連家業食品工廠「百桂食品」也賠上。事件爆發後，網友狂刷「百桂食品」Google負評，如今評論將破萬則，甚至顯示永久停業，張父稍早也表示「網路酸民不應將戰火延燒至父母，難成不成要叫父母去死？」最壞打算要把公司直接收起來。

有網友在臉書《爆廢公社公開版》10日表示，百桂食品評價1.1顆星持續下降中，「會不會像毛齊哥一樣檢舉到關門？」轉眼過了2天，評價已降成1顆星，評論將破萬則，營運部分還顯示永久停業，張敦量的荒唐舉止一夕間慘毀家業，實在是讓人不勝噓唏。

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▲評論太多則，想查看內容還當機！（圖／翻攝自Google）



▲網友嘆，員工也是超衰。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

底下網友紛紛揚言抵制，「有在代工很難倒」、「通路商不進貨才會倒」、「應該是抵制他的下游廠商，讓廠商不敢跟他進貨才對」、「需要國稅局，衛生局，國安局支援輸贏」、「關門難啊，這家logo產品市場很少看到，也就是說代工其他品牌大廠佔多數，除非連同代工的一起拒」、「沒什麼比買一送一更誘人的了」。

有網友也悲嘆，此爆打衍生的風波，最衰的莫過於在百桂上班的員工，「那公司的員工失業～算誰的？酸民？在那上班的員工真的很無辜」、「有沒有想過...多少員工家庭靠他吃飯」、「做錯事的是他兒子，讓他家關...只是讓無辜員工受牽連」。

有網友也想好劇本，認為若真的倒閉，猜測張父依舊能拿資金去投資別的事業賺錢，「先歇業後改名，換負責人，還不是照樣營業」、「他關門說真的前已經賺飽了，難過的是員工而已 準備失業吧，老闆頂多是拿著已有的資金，搞投資賺其他錢，或者用別人名義重新開店」、「 應該很難倒閉...這種工廠的有些貨都賣到國外還有台灣各地，頂多這幾個月營收比較糟而已」、「到最後我猜會說員工是無辜的，公司不能停員工還要養」。

慘成砲灰渣的百桂食品，今（12）日拉上鐵門，且公告門市暫停營業。張父稍早也表示：「網路酸民不應將戰火延燒至父母，難成不成要叫父母去死？這對我們而言並不公平，讓公司往後也很難再經營下去了，最壞的打算就是把公司直接收起來。」

▼張父激動直呼，公司往後也很難再經營下去了。（圖／記者唐詠絮攝）

