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Google搜尋「打人」想找瑪莎惡煞！　他驚見1暗黑行業竄出

▲▼因為擦撞糾紛引起的小車禍，竟被圍毆顱內出血　3名嫌犯聲押獲准。（圖／民眾提供）

▲張敦量、陳勁豪、李韋霖聲押獲准。（圖／民眾提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「瑪莎拉蒂3惡煞」事件延燒，張敦量、陳勁豪、李韋霖除了害宋姓男大生重傷，也拖累父母與其經營事業。一名網友上Google查詢相關新聞，意外發現某種暗黑行業，連忙截圖分享，而不少人看完也傻眼。

網友稍早在「爆廢公社」發文表示，瑪莎拉蒂富少打人事件鬧得沸沸揚揚，他本想關心最新情況，於是Google搜尋「打人」二字，沒想到竟跳出一種恐怖行業，讓他哭笑不得直呼，「居然出現這種東西！」

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從截圖中可見，這種「代客出氣復仇」的商家還不只一間，聲稱會以安全保密的手段，讓客人想復仇的對象得到教訓，廣告slogan更寫道「遭受霸凌、背叛、誤會、打壓、欺負，難道我們只能忍氣吞聲嗎？讓我們提供您另一種糾紛解決方式。」

▲Google搜「打人」想找瑪莎惡少！1暗黑行業竄出...他截圖怕爆。（圖／翻攝自Google）

▲網友意外發現「代客打人」這種行業。（圖／翻攝自Google）

對此，網友們也大開眼界，紛紛回應道「有多專業，不會咬出主謀嗎」、「會不會結果瑪莎富少就是相關從業人員」、「那麼尾牙季節快到了，有代客喝酒服務嗎」、「還真的有，我以為是唬爛的」、「打完出示精神異常證明嗎」。

還有人突破盲點，推測笑說「當你付了錢之後會變成教唆者主謀，再被狠狠地敲一大筆；最重要的是，他們強調絕對保密，所以你被狠敲勒索的事絕對沒人知道。」

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