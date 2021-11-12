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社會 社會焦點 保障人權

百桂食品廠暫時過關！被檢舉農地有違建　建設處：不符查報範疇

▲百桂食品業者張父及前妻下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百桂食品公司。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

食品工廠小開張敦量7日凌晨開瑪莎拉蒂出門，遭宋姓男大生擦撞，竟和友人聯手將宋男毆打到顱內出血，引發社會輿論撻伐，連帶家中經營的「百桂食品」也受波及，工廠也被檢舉有違建，涉嫌在農地上蓋廠房；還有環保等問題，對此彰化縣政府也進一步說明。

百桂食品在彰化溪湖經營已經有20年，是在地老字號品牌，專賣花生、堅果等產品，產品銷路以台灣為主要大宗，負責人張朝棟原先在二林鎮起家，再逐漸拓展到現在的規模，這2年來才漸漸步上軌道，未料公司產品卻連帶捲入社會案件，遭到網友抵制拒買，重挫公司形象。

▲百桂食品。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百桂食品。

此次因為打人的事件意外引發關注，彰化縣政府建設處也收到民眾檢舉公司上百坪的工廠疑似有違建，張敦量的父親張朝棟表示，目前看到的廠房，10多年的時間承租時的建築物，地主也有說，這些建物全是1996年建造的，至今沒有進行任何廠房加蓋，使用登記完全合法，為何會被檢舉違建，他真的不清楚。

經彰化縣政府建設處查證，百桂廠房確實是登記在工業區，由於檢舉者也沒有提出具體照片或是相關內容，不符合違章查報範疇，待收到具體實證內容後，將會啟動違章通報，進一步前往勘查。

▲▼瑪莎拉蒂張姓惡少父親。（圖／記者唐詠絮攝）

▲百桂食品負責人張朝棟。

張朝棟因為兒子犯下大錯，不斷的道歉，也在百桂食品發聲明稿，希望能止住反彈聲浪，但沒想到卻因此遭受到更大的輿論壓力，廠內員工全都低調上班，只希望大眾能理性，讓工廠維持正常運作。

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