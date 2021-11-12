洗到打不開評論！Google百桂「定位在榮總」　店家照片更慘：超哭

▲原PO發現百桂食品的資訊瘋狂被惡搞。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日因為車子遭擦撞，將宋姓男大生打成重傷，事後被起底是「百桂食品」小開，讓許多網友憤怒湧入百桂臉書、Google評論開罵。就有網友表示，他本來只是想看看百桂被洗到1星評價，結果一Google發現，不僅相關資訊被惡搞，與店家有關的照片更是滿滿嘲諷意味，話題引發熱論。

這位網友在PTT的Gossiping板上爆卦「百桂食品的資訊XD」，貼出他Google「百桂食品」看到的畫面，「本來我只是想去看一星評價ㄎㄎ笑，誰知道資訊直接被搞」、「還有營業時間週四04:44-16:44，是誰這麼閒啊棍！」《ETtoday新聞雲》則在12日下午約1點30分搜尋，發現看到的其實與原PO找到的不太一樣。

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只見百桂食品被洗到1.0顆星，評論超過1萬多條，似乎還因為資訊量過大，根本打不開評論列表。底下對店家的敘述則被改成「位於台灣的棒球隊」；地址則是「407 台中市西屯區台灣大道四段1650號車子擦撞就拿棒球棍打人」，被定位在台中榮總醫院；另外，每天的營業時間都遭惡搞為「04:44-07:44」。

▲《ETtoday新聞雲》實際查詢，看到的已經和原PO的不一樣。（圖／翻攝自Google評論）

不過，之後再重新整理，看到的又不一樣了，有時評論減少至9800多條，有時又暴增，伴隨著地址後面會被加上「車子擦撞就拿棒球棍打人，有人要買堅果嗎？買三大包送你一根大鋁棒，不買瑪莎拉蒂撞爆你」等言論，營業時間則是有時是正常版、有時是網友竄改版。

留言處，還有人附上Google店家相關的照片，有網友紛紛上傳球棒、垃圾場、住院、麻豆代天府十八層地獄、台中地檢署，以及各種哏圖等照片。

▲網友連照片都狂洗。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，引發網友一陣熱論，「昨天地址還被搬到鎮瀾宮-.-」、「圖片超哭XD」、「網址變台中監獄 電話0857 0857 XD」、「分類還變成資源回收廠」、「笑死 XD 傳承的棍棒」、「開地圖會在台中第六分局，笑死」、「地址怎麼變台中榮總XDD」、「我剛剛看，被移去東海火葬場了XDD。」