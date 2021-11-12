瑪莎惡少「家教太嚴才叛逆？」　網曝這時期影響最大：錯了就走偏

▲小孩走偏是否與家庭教育有很大的關係？（圖／記者唐詠絮攝）

記者曾筠淇／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，偕同友人陳勁豪、李韋霖將宋姓大學生打成重傷。有網友就好奇詢問，小孩子會走偏，是不是和爸媽的教育有很大的關係呢？貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友都相當認同此說法。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「其實家庭教育影響小孩很深吧」為題發文，提到他身邊來來去去的朋友很多，有走在正道上的，也有走偏的。他認為，其實會走偏的人，很可能是因為爸媽的教育出了問題，耳濡目染所導致。

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原PO坦言，當然也有些父母是好好教育，但小孩子還是走偏的，只是這種情況應該還是少數；小孩會走偏，其實多數還是要歸咎於父母從小灌輸的觀念，大家覺得呢？

▲瑪莎拉蒂3惡煞動手打宋姓大學生。（圖／記者白珈陽攝）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「當然，出生以來最先接觸到就家庭啊」、「彰化富少他爸說平常管太嚴了造成叛逆」、「富少他爸根本寵，哪裡嚴了」、「犯錯要父母出面，你就知道寵成怎樣」、「家庭教育影響最大」、「家教是前期方向，歪一點後面就很難拉」、「人是會觀察學習的，跟誰最早待在一起最久的，他自然也會影響最深」。

不過，也有些網友提出不同看法，「家庭教育，還有同儕間的影響也很大」、「家裡沒在講髒話，但同學間在講還是學起來了」、「家庭只是一環吧？最重要是自己的本心」、「有些就是天生缺角，父母最後放棄」。