賣擱博啊！ 南警破「天九牌」職業賭場活逮24人

▲台南市警二分局循線破獲天九牌職業賭場，當場查獲陳姓主嫌及吳姓賭客共計24人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局接獲線報，特動員分局警力，11日下午2時許循線破獲天九牌職業賭場，當場查獲69歲陳姓主嫌及50歲吳姓賭客共計24人，並查扣賭博用之天九牌1副、監視器螢幕及多達15顆監視器鏡頭、另有抽頭金及賭資共計新台幣5100元等相關證物一併查扣，全案依賭博罪嫌及社維法送辦裁罰。

二分局警方指出，主嫌所經營之職業天九牌賭場隱匿於台南市區民宅內，二分局於日前接獲線報後，得知主嫌承租該處所，來經營天九牌賭場供不特定人賭博財物，因隱身民宅內更添加蒐證及查緝上的難度，且於門口外架設監視器意圖規避警方查緝，於11日下午2時許，由二分局偵查隊及派出所共同組成專案小組直搗該賭場，當場查獲69歲陳姓主嫌及50歲吳姓賭客等共計24名、賭具及抽頭金、賭資等相關證物，全案分別依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦及社會秩序維護法裁處。

二分局長許坤田表示，有心人士趁著疫情趨緩，開始提供賭博場所及工具來賺取暴利，然而賭博行為對於社會危害甚鉅，賭場經常讓許多人一擲千金導致傾家蕩產，為維護善良風俗及端正社會秩序，掃蕩查緝轄內職業賭場，貫徹公權力絶對不容挑戰，同時展現杜絕賭博歪風之決心，目的就是讓在地民眾一個安居樂業的優質環境。